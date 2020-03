Jóvenes de Concordia fabrican y donan viseras que protegen contra el coronavirus

Ante la proliferación de los casos de coronavirus la Argentina, quedarse en casa se transformó en la mejor opción para prevenir posibles contagios.

Sin embargo, hay quienes deben continuar con sus tareas habituales fuera de su hogar, incrementando las medidas de protección. Pensando en estas personas, a nivel nacional un grupo de alrededor de 1.000 emprendedores que trabajan con impresiones 3D se organizaron para fabricar viseras o máscaras que ayudan a proteger contra el Covid-19 y las donan a distintos hospitales.

En Entre Ríos, desde Concordia también se sumaron a esta iniciativa Camila Lugo y Sergio Rodríguez. Ambos forman parte de esta propuesta impulsada por la organización Resistencia Argentina, que sin fines de lucro se dedica a ayudar, replicando la idea de un grupo de España que lleva el mismo nombre y hace esta actividad en su país.

“Necesitamos tu ayuda. Ayudarme es ayudarte. Estamos fabricando viseras protectoras para el personal de salud. Necesitamos placas limpias de RX, placas de acetato transparente, elásticos o gomitas. Poniendo todos un granito de arena podemos ayudar”, indicó la pareja en el muro de Facebook de su empresa, Impresiones Concordia, en el que comparten toda la información referente a las instituciones que resultan beneficiarias.

Sobre esta acción solidaria, Camila contó a UNO: “Somos un grupo de impresión 3D que se llama Resistencia Argentina, con ganas de ayudar y aportar. Surgió esta idea y empecé a implementarla en Concordia, que es la localidad en la que vivo, con el material que tenía. Y de a poco la gente me fue donando placas, elástico, y un montón de cosas más que son útiles para esta labor. También me ofrecieron donar dinero en efectivo, y entonces hice un link para que la gente pudiera colaborar de esta forma, y con eso compré más material”.

Comenzaron con esta labor hace una semana, y la joven comentó con entusiasmo: “Ya vamos donando 68 viseras: 20 al hospital de niños Ramón Carrillo, 20 al Felipe Heras, también llevamos ocho viseras a la carpa sanitaria del hospital Delicia Masvernat, y 20 se fueron el sábado a la estación de servicio Chiqui García para los playeros, que se comunicaron conmigo para hacernos un pedido y como no se las queríamos vender, ya que la prioridad es donarlas a la gente que trabaja en salud y esta es una empresa privada, a cambio les pedimos un rollo de filamento para ayudarnos a seguir imprimiendo”.

A su vez, confió que reciben muchísimos pedidos: “Las instituciones que reciben las viseras se mostraron super agradecidas y hay un montón de gente que nos ha llamado de todos lados pidiéndonos viseras, ya que las necesitan porque no tienen protección, están expuestos a un posible contagio”.

“Estoy recibiendo muchos mensajes de gente que quiere comprar viseras o que me piden para sus servicios en particular, pero con solo dos impresoras no puedo generar tanta cantidad de viseras en un día o dos. Lleva mucho tiempo y no las vendemos, sino que se hacen para donar a centros de salud y la idea es llegar también a quienes siguen trabajando en situaciones precarias y en contacto con gente”, aclaró, y sostuvo: “Con las instituciones privadas que nos han escrito hemos llegado a un acuerdo de intercambio: nos dan un kilo de filamento por 20 máscaras, para que podamos seguir haciendo más para donar”.

Camila refirió que las impresoras utilizan filamento TLA para fabricar las viseras que ayudan a “evitar el contacto con fluidos”, y aclaró: “Obviamente que esta protección se complementa con antiparras, barbijos, cofias y demás”.

Por otra parte, destacó: “Le damos las gracias infinitas a todos los que nos siguen trayendo placas, gomitas, elásticos y roby. También a los que siguen colaborando mediante el link de Mercado Pago. Con la suma que se juntó pudimos conseguir cinco kilos de filamentos por el momento. Seguramente más adelante tenga que afrontar gastos de luz y parte de su colaboración también estará destinada a ella. Cualquier duda, los interesados pueden comunicarse conmigo”.

“Hasta ahora hemos hecho las viseras con donaciones de la gente. Desde el hospital Masvernat me estaban tratando de gestionar una donación de filamento para seguir haciendo más, pero como está todo parado el tema del comercio, no se concretó. Veremos qué pasa después de la cuarentena”, indicó.

Camila contó que trabaja junto a su marido, Sergio Rodríguez: “Él es el técnico oficial de las impresoras y yo soy la que me dedico a trabajarlas. Empecé en 2016 a hacer cosas, como figuras, llaveros para vender. Así arranqué. Las impresoras y los insumos son caros, y después hay que saber diseñar”.

“Yo me estoy enfocando más que nada en lo que son cortantes, texturadores, lo que son elementos para pastelería y cosas de porcelana. En un principio empezamos haciendo de todo, pero después me enfoqué en esto, que me gustó más”, señaló por último, antes de continuar con su labor solidaria, con la que ayuda a contrarrestar los efectos de la pandemia que afecta al mundo.

Quien quiera colaborar con donaciones, puede comunicarse través de WhatsApp 3456021781. O acercarse en Concordia a Rawson 592.