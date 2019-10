Joven de Santa Elena entró en emergencia nacional y piden rezar por ella

Kimey Rivero, la joven de 22 años de Santa Elena cuyo organismo genera un rechazo crónico a los pulmones trasplantados hace un año y ocho meses, volvió a ingresar en la lista de Emergencia Nacional, a la espera de un retrasplante bipulmonar.

Embed

La joven de Santa Elena está internada desde el viernes pasado en la terapia intensiva de la Fundación Favaloro, donde lucha por su vida. “No estoy como quiero pero estoy bancando lo que más puedo! #DonarSalvaVidas y una donación podría salvar la mía!”, escribió la propia Kimey el martes en su Facebook.

Embed

Consciente de la situación que atraviesa y esperanzada en que llegue su segundo milagro, Kimey “está bien anímicamente, a pesar de su dificultad para respirar y moverse y de los dolores que la aquejan, que combaten con morfina”, según relató su mamá a La Sexta.

También a través de su cuenta de Facebook, Paola pidió “rezar con fe” y “tomar conciencia de la importancia de la donación de órganos”.

“Ella es hermana, tía, nieta, sobrina, prima, amiga y tiene ganas de seguir luchando. Sé que Dios no tiene Facebook, sé que con un amén no se cura nadie, pero también sé que las oraciones con fe mueven montañas. Sé que por las redes no va a aparecer el milagro de un ángel donante para mi hija, pero sé también que por las redes puedo hacer tomar conciencia de lo importante de la donación de órganos. Decir adiós a un ser querido no es fácil pero sabés que con un gesto tan noble y de amor en ese momento de dolor podemos ayudar a que sigan viviendo 7 personas y en ellas una partecita de nuestro ser querido. Donar salva vidas, puede ser la de mi hija hoy…”, expresó.

Embed



También Fátima Heinze se expresó a través de las redes sociales