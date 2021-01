Ivermectina: es mayor la demanda pero no recomiendan su uso

Según el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, Emilio Irigoiti, confirmó a UNO, desde que el Covid-19 comenzó a ser parte de nuestra vida cotidiana se incrementó la demanda de este medicamento en las farmacias de Entre Ríos. “Se incrementó muchísimo la demanda, no sé el porcentaje, pero ha sido mucho. Es una esperanza o un arma que tiene la gente para defenderse. La entiendo a la gente, se la puede tomar para lo que está prescripta, para el coronavirus no está analizado en forma segura. Oficialmente no se puede avalar”, explicó acerca del uso que se le está dando en la población.