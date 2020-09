La colectividad italiana en el país está emitiendo su opinión acerca de la reforma constitucional que entre los puntos más importantes propone una fuerte reducción de la cantidad de diputados y senadores en el Parlamento. La elección en la península será el 20 y 21. Pero antes, los ciudadanos italianos residentes fuera de ese país emitirán el sufragio con su opinión. Esa instancia ya se está llevando a cabo, y la documentación electoral que les permitirá hacer uso de su derecho republicano ya la han recibido en sus domicilios particulares.

Martín Brook, a cargo de ese consulado, explicó a UNO que la convocatoria al referéndum constitucional dispone que los ciudadanos italianos se expresen en torno a aprobar o rechazar esa enmienda, que prevé el recorte del número de diputados y senadores. “Es una reforma importante, porque tenemos un sistema de república parlamentaria; el eje de nuestras instituciones es el parlamento”, indicó.

italianos en el exterior.jpg Italianos en el exterior ya votan en el referéndum constitucional para reformar el Parlamento.

Brook explicó que en el exterior se vota a través del correo. “En este caso, en Argentina es a través del Correo Argentino; los ciudadanos están anotados en el padrón consular, y le llega al domicilio un sobre, que incluye otros dos en su interior”, mencionó.

Está identificado como Referéndum 2020, incluye un folleto explicativo, la ficha o boleta para votar, donde hay que marcar por Sí o No. “Una vez que votó, se lo pliega y lo ponen dentro del sobre más pequeño, de color blanco; y se cierra, sin firmar ni señalar ni tachar.

Se lo pone luego en el sobre mediano, que identifica el certificado electoral, y se lo devuelve al Consulado”, explicó, y aclaró que no tiene costo alguno, y puede ser despachado a través de un buzón o de la Oficina de Correo. Acerca de la reforma constitucional puesta a la consideración popular, precisó: “Por la Constitución italiana tenemos 630 diputados y 315 senadores.

Si se aprueba la reforma, que ya fue aprobada por el Parlamento y los ciudadanos tienen que confirmar, se pasa de 630 a 400 diputados, y de 315 a 200 senadores”.

Esa medida había sido aprobada el año pasado, pero algunas regiones pidieron que esta decisión, antes de ser confirmada, fuera presentada y puesta a consideración de todos los ciudadanos. Surgió como un efecto de la crisis económica de los años 2007-2008, donde se empezó a imaginar una idea de recortar los gastos de la política. Para algunos no es un gasto significativo para justificar un ahorro; por otro lado, la reducción plantea que esa menor cantidad de representantes impacte negativamente o haya regiones menos favorecidas, como la comunidad italiana desperdigada en el mundo.

Los votos de los residentes en la región del Consulado General de Italia en Rosario, deben llegar a esa sede antes del martes 15 de septiembre a las 16, para ser despachados a la península. De acuerdo con los datos oficiales aportadas a UNO, en el país hay unas 800.000 personas con la ciudadanía italiana: responden a los consulados general de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata y Mar del Plata; además hay otros dos consulados y dos agencias en Argentina. En el mundo los italianos fuera de su país son 4,5 millones.

En importancia, primero está el Consulado General de Londres, con 408.434; segundo el de Buenos Aires, con 350.345 ciudadanos; San Pablo (Brasil) está tercero, con 258.336. Le siguen Zurich (Suiza) con 225.846 ciudadanos italianos; Stuttgart (Alemania), con 190.525; Bruselas (Bélgica), 177.126; París (Francia) 169.558; Frankfurt (Alemania) 167.119; y en noveno lugar, el Consulado General de Rosario, con 151.915 ciudadanos italianos.

La situación de los trámites de ciudadanía

Con respecto a la marcha de los trámites para la obtención de la ciudadanía italiana, el cónsul general Brook precisó a UNO que se reorganizó todo el sistema, en un proceso que se puso en marcha hace tres años. Al asumir el cargo, dijo, se encontró que se habían otorgado muchos turnos para tramitar la ciudadanía a partir del viejo sistema. Cumplida esa tarea de ordenamiento, se imponía la tarea de convocar esos turnos en espera: durante esa gestión, se iniciaron unos 15.200 trámites, mientras que otros 8.100 estaban pendientes de iniciarse, e iban a ser convocados desde los últimos días de marzo. Acerca de las demoras, dijo que “ocurre, lamentablemente, que la mayoría de los expedientes no están bien armados, no están completos, nos entregan una parte de la documentación. Entonces allí comienza el ir y venir de pedidos, solicitudes y envíos”. Por ello recomendó acercarse a las sedes de las instituciones italianas, para averiguar si la documentación está en orden, y que esa documentación sea controlada. Por otro lado, adelantó que está en marcha un plan de trabajo que permita avanzar en tramitaciones on line, teniendo en cuenta la situación de pandemia por el Covid-19.