Irma es la afortunada lectora que con Suerte UNO ganó un premio de 20.000 pesos

Diario UNO. Irma Ines Rodríguez vive en Paraná y es la flamante ganadora que con Suerte UNO se hará acreedora del pozo acumulado de 20.000 pesos. Feliz y visiblemente entusiasmada con la noticia, contó a que desde siempre participa en las propuestas de

Es propietaria desde hace 49 años de una pescadería de calle Churruarín al 300, en la capital entrerriana, y se proclama como una fiel lectora de Diario UNO: "Enfrente había un kiosco que se llamaba Petete y desde que empezó a salir diario UNO comencé a comprarlo para informarme. Además, siempre participé de los juegos que proponen, como este que me permitió ganar este premio", dijo, y agregó: "Estoy muy feliz. Mi hija me dijo que nos fijemos en los números porque vio que había salido el doble cero. Le preguntamos a las chicas de la recepción del diario para corroborar si había ganado, porque no lo podía creer y no lo esperaba".

Como comerciante, se levanta todos los días y abre su comercio de mañana y de tarde, dispuesta a trabajar y no bajar los brazos aunque las ventas hayan bajado actualmente y tengo que lidiar con la competencia desleal que hay en el rubro. "Hay gente que tiene su puesto de manera informal y faltan controles. Nosotros pagamos un montón de impuestos y a veces he tenido que invertir dinero de mi jubilación en el negocio para no fundirme. Así que me viene muy bien este dinero del pozo acumulado", destacó a UNO, aunque adelantó que posiblemente también va a compartir parte del dinero con su hijos y sus nietos. "Tengo un hijo, una hija, tres nietos, una nieta postiza y un bisnieto de dos años y medio", comentó.

Con simpatía, la mujer señaló que una vez que reciba el monto del que se hará acreedora, organizará un gran festejo junto a su familia, y sostuvo entre risas: "Un asadito por lo menos vamos a comer para celebrar".

El viernes recibirá su premio en el programa El Explorador, que se emite a las 13.30 por Canal 9 Litoral.





Una gran oportunidad

De acuerdo a lo que indica el reglamento de Suerte UNO, serán ganadores el o los lectores que tengan un cupón en el que concuerden tres espacios con los últimos seis dígitos de su Documento Nacional de Identidad (DNI) ordenados correlativamente de a dos cifras, con los dos últimos dígitos del primer premio del Sorteo Matutino de la Tómbola de Entre Ríos de los días martes, miércoles y jueves de la semana de vigencia.

Son miles los entrerrianos que controlan las ediciones de Diario UNO con la esperanza de tener suerte y poder ser acreedores del pozo semanal que les permita cumplir alguno de sus sueños.