Iosper: reclaman que se regularicen las prestaciones básicas

Discapacidad

Desde ADDA manifestaron su preocupación además por el atraso en los pagos a los profesionales que atienden a personas con discapacidad. “Ellos dijeron que están tratando de cubrir todos los pedidos sobre los planes específicos, que vendría a ser la discapacidad. Había padres que manifestaron que debían poner de su bolsillo porque hay momentos en que la cuidadoras decía ‘basta’. Ellas trabajan y necesitan cobrar, pero tampoco dejan de brindarle las prestaciones. Es ahí donde se va sumando la deuda, pero ellos aseguran que pagan en tiempo y forma”, explicó María Leticia Hernández.

Por las demandas de afiliados del agrupamiento de jubilados, desde la asociación plantearon la necesidad de acordar una reunión con la representante del sector en Iosper, Clara Luz del Valle Quintero.

Sostienen que la audiencia del 7 de septiembre con la funcionaria se postergó para los primeros días de noviembre, por lo que seguirán insistiendo para concretar el encuentro. “En una nota le vamos a transmitir nuestra preocupación por el tema de los transportistas, a los que les debían meses y no podemos contar con esa prestación. Llamé a varios números de transportistas y un transportista de calle Provincias Unidas que me atendió me dijo que no tomaba más pedidos porque hace siete meses que no le pagaban”, recordó Acuña.

Aseguraron que seguirán luchando para que se cumplan los derechos de los afiliados.