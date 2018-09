Iosper garantiza las cirugías a pesar de la zozobra económica

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos ( Iosper ) envió ayer una nota a cada uno de los prestadores que realizan cirugías con implantes protésicos, para reclamarles que "prioricen la demanda con aquellas necesidades de impostergables urgencias de salud de los afiliados", informó el presidente del directorio, Fernando Cañete. "Los importadores no entregan prótesis y los prestadores no pueden cumplir con sus compromisos de entrega, ya que no tienen ni los insumos ni los precios como consecuencia de las nefastas políticas económicas por las que atraviesa el país".