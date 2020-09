Rosario Williems, una afiliada de Iosper con cáncer de laringe, debió recurrir a un mensaje en redes sociales para solicitar ayuda y así destrabar un trámite que le impedía viajar a Buenos Aires para realizarse una cirugía.

El conmovedor video de la mujer se viralizó en pocas horas y el duro reclamo llegó a la obra social. El mensaje tuvo 70.000 reproducciones , unos 3.200 usuarios lo compartieron y tuvo más de 270 comentarios.

Ahora Rosario Williems grabó un agradecimiento a las personas que se solidarizaron y compartieron el pedido para que la obra social respondiese.

“Quiero agradecerles a todos los que se preocuparon y compartieron el video, los que me llamaron y se solidarizaron. Lamentablemente hay que recurrir a esto para que las personas que tienen que moverse lo hagan. El video llegó a quienes tenía que llegar y me comunicaron que está todo autorizado y la droga me la entregarán en una farmacia de Villaguay y hoy o mañana me dan fecha para la cirugía”, relató en un nuevo video.

“En esta maldita burocracia, si no hacemos así -molestar y hacernos escuchar por los medios o judicialmente- los que se tienen que mover no lo hacen. Nosotros no tenemos elección, no podemos elegir mutual y se nos descuenta, por eso exigimos que se responda y en tiempo y forma, porque es la salud de cada uno y con eso no se jode. Y si no, dejen de robar e inviertan en salud como corresponde”, dijo lapidaria.

En tanto se refirió a la solidaridad de la población: “Las redes sociales, a veces, se utilizan para tantas porquerías pero, en casos así, los argentinos demostramos que somos humanos y que hay gente que se puede ponerse en los zapatos del otro. De corazón, en nombre de mis hijos, millones de gracias”, cerró Rosario.

El pedido a Iosper que conmovió a los entrerrianos

“Hay muchas personas en esta situación”

Un video conmovedor circuló la semana pasada. En las imágenes y con la voz quebrada por el cáncer y el llanto la mujer contó que tiene un tumor en la cuerda vocal izquierda y que debe realizarse una cuarte cirugía.

“Está autorizada pero Iosper me pide planillas, planillas y más planillas. Me operan en el hospital Austral de buenos Aires. No tengo problemas en viajar, cumpliremos con todos los protocolos que pidan. Tengo que operarme en buenos Aires porque en la provincia de Entre Ríos no hay equipos con lo que me harán la cirugía, que es un láser”, dijo en esa oportunidad.

A la mujer oriunda de Villaguay le diagnosticaron cáncer en octubre de 2016 y, desde 2017, está viajando a Buenos Aires. “Desde entonces estoy peleando con esta enfermedad y la pelea más grande es con Iosper. Me descuentan rigurosamente todos los meses para la mutual, por qué tanta burocracia? yo no les estoy pidiendo que me paguen unas vacaciones, no que me compren un auto nuevo. Solo quiero que me autoricen todo, sin tanta maldita burocracia, para poder viajar y que me operen. Tengo tanta rabia porque unos señores atrás de un escritorio me siguen pidiendo papeles”, había dicho sollozando.

“Para operarme me piden un turno especial y una droga oncológica para lo cual presenté todo el papelerío. Tuve que ir a otro médico acá (en Villaguay) para que me haga el favor de llenarme los papeles. Ahora me comunican que me rechazan el pedido porque a la droga oncológica la tiene que recetar un oncólogo pero mi oncólogo está en Paraná. Me quieren hacer viajar cuando dicen todos los días que hay que cuidarse y quedarse en la casa por el Covid, quieren que viaje con el cáncer que tengo? Y arriesgar a mi familia porque unos señores no tienen ni idea de lo que me pasa, ni se ponen un segundo en la piel de uno”, se preguntó.

“Quiero curarme por mis hijos, por mi familia, nada más, tanto cuesta ponerse en el lugar del otro, que nos faciliten las cosas, si yo pago, a eso a mí me descuentan todos los meses”, se preguntó entre lágrimas. “Por qué la hacen tan difícil y uno tienen que aguantar tantas cosas. No me gusta exponerme. Y si no tuviera a mis hijos dejaría que la enfermedad avance porque estoy cansada… Ojalá el video llegue a los que están atrás de un escritorio. Sé que hay mucha gente que está igual, peleándola y pasándola mal con esta maldita burocracia. Por favor, muchas gracias”, cerraba el pedido.