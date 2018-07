Iosper atendió la demanda de jubilado que había denunciado falta de cobertura

Un jubilado nacido en la ciudad de Paraná, que decidió radicarse en la provincia de Córdoba, denunció que luego de realizar los trámites en el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos ( Iosper ) para cambiarse a la obra social de la jurisdicción donde ahora reside, no pudo acceder a las prestaciones de salud ya que no figuraba más en el padrón. "Tiene una enfermedad por la cual requiere atención médica. Su patología se llama claudicación intermitente; tiene tapadas las venas de las piernas, por eso no puede caminar mucho, camina unos pasos y se cansa", relató su yerno, Guillermo Gericke.





Con estas palabras transmitió el drama que le toca vivir a Victorio Martínez, sin cobertura de salud y que no tiene más alternativa que atenderse en un hospital público. "Cuando todavía tenía Iosper vino a hacerse atender al sanatorio Adventista del Plata, le pusieron dos stends para mejorar la circulación en las piernas. Entonces se fue a Córdoba e hizo el cambio de obra social", dijo su familiar en comunicación con UNO.





Gericke contó que hace un mes su suegro volvió al sanatorio Libertador San Martín y en medio de la consulta tomó conocimiento de que había dejado de pertenecer al Iosper. Mientras tanto la obra social entrerriana le sigue descontando de su jubilación 600 pesos mensuales. Martínez no se resignó y junto a su historia clínica, sumado a sus antecedentes, se quiso hacer atender en Córdoba, pero le volvieron a negar ese derecho. "Le dijeron que Iosper no renovó convenio o contrato con la obra social de Córdoba. No tiene cobertura, está indefenso. Ni en Entre Ríos ni en Córdoba tiene cobertura Y paga todos los meses la obra social", había denunciado a UNO.





La solución llegó