Investigan negligencia interna en el hospital Felipe Heras de Concordia

La dirección del hospital Felipe Heras de Concordia abrió una investigación interna y también recurrió a la Justicia debido a un acto de posible negligencia por parte de trabajadores del nosocomio. En el transcurso de la semana el personal se encontró con un refrigerador desenchufado, donde poseían gran cantidad de vacunas y al perder la cadena de frío debieron ser desechadas.

Tras este episodio, además de algunas acciones más irresponsables por parte de eventuales trabajadores del hospital, desde la Dirección se decidió ir en busca de los culpables con el objetivo de que reciban el castigo que amerite. Justamente, desde la cúpula del hospital indicaron que en el último tiempo se registraron otras incidencias, que atentan contra el normal desarrollo de la institución.

“Sufrimos una situación en la cual está en investigación si esto fue a propósito o si fue un accidente, que lo dudamos. El martes el equipo de vacunación se encontró con la heladera, donde se conservan la gran parte de las dosis de vacunas, desenchufadas. Las dosis perdieron la cadena de frío. A partir de ese momento empezamos una investigación interna, como también desde la Justicia realizando la pertinente denuncia, ya que las vacunas son un bien vital y público”, manifestó en LT 15 Radio del Litoral José Cáceres, director del hospital.

“Queremos que se hagan las investigaciones correspondientes, qué fue lo que sucedió, las personas que transcurrieron, si hubo impericia, si hubo negligencia. Estamos trabajando y muy fuerte, queremos que se resuelva, se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias, sea cual fuera el desenlace porque estas situaciones no las podemos permitir, máxime en las instancias que estamos viviendo”, agregó.

Respecto del lugar en cuestión el equipo de refrigeración está ubicado en el consultorio de vacunación, dentro de los consultorios externos. “El acceso está restringido al personal de Enfermería, Secretaría y la gente que acude para hacer la limpieza y desinfección del lugar. Es un lugar restringido, no es de acceso público, se está limitado para el personal que se desempeña en esa área. Además de estar monitoreado desde la parte externa, es un lugar de difícil acceso como para decir que fue alguien y cometió un atentado”, precisó el director, por lo que apuntó que continúa la investigación interna con el fin de sumariar al personal, además de la denuncia en la Fiscalía local.

En cuanto a la cantidad de dosis que fueron desechadas producto de este ataque a la salud, expresó: “Estamos trabajando en cuanto a la cantidad, pero calculamos que en estos días ya tendremos registrado a qué tipo de vacunas pertenece. “Con este tipo de actitudes, sentimos que fuimos atacados, ya que se viene trabajando bien, porque se viene conformando un equipo de trabajo con fundamento y un objetivo, que es el de refuncionalizar al hospital. Y en toda esa situación de trabajo nos encontramos con compañeros que no han comprendido y no han entendido el sentido de refuncionalizar el hospital. Lo digo así porque no fue un accidente o no hubo desperfectos eléctricos del refrigerador”.

Además, Cáceres enfatizó y repitió: “Está muy claro con mis directivas como responsable de la conducción y gestión del hospital de llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer esto. Si hay responsables directos o por impericia o negligencia que tengan el castigo de la parte administrativa y judicial”.

Este problema suscitado esta semana también se suma a otros actos sospechosos en el Felipe Heras. “La semana pasada hubo una situación con el ascensor en el hospital y fue resuelto muy rápido por la empresa que acude al servicio técnico. Estamos esperando los informes. Son situaciones que se dan en lugares donde gran parte de los compañeros tomaron la bandera de refuncionalizar y llevar adelante la proyección del hospital, como lo es que un edificio centenario funcione como un hospital moderno y para ejercer eso hay que hacer cambios estructurales. Hay quienes no lo han entendido y ponen estas dificultades. Incluso en la Guardia han robado un mingitorio del baño. Ese tipo de atentados genera molestias por los costos y la energía que nos moviliza para que sigamos trabajando, porque significa que vamos por el buen camino”, contó.

En relación a los trabajos referenciales que se tiene en la gestión del nosocomio del sur de la ciudad, Cáceres dijo: “Estábamos abocados a la sala de respiratorio que está próxima a ser puesta en funcionamiento en la Guardia con tres unidades de internación transitoria, similar a una internación de una terapia intermedia. Eso nos va a poder permitir contener y diagnosticar situaciones de enfermedades prevalentes en nuestro hospital, que no necesariamente deban ser derivados al hospital Masvernat. También estamos próximos a recibir un tanque criogénico, que nos va a permitir tener volumen de oxígeno para abastecer todo el hospital de forma segura y aumentar la internación para contener mayor cantidad de pacientes”.

Por último, el funcionario hizo hincapié en el trabajo articulado entre la Provincia y el municipio sobre la pandemia. “Debo manifestar que el trabajo coordinado entre el COES provincial y el del municipio es excelente, estamos trabajando de manera articulada. Como ciudadanos debemos ser responsables y cuidarnos para cuidar al que tenemos al lado. Al principio las medidas fueron criticadas de parte de nuestra comunidad, pero las distintas medidas nos han permitido que Concordia esté con un número bajo respecto de las otras localidades. Debemos ser responsables para contener la propagación del virus en nuestra ciudad”, finalizó.