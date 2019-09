El viernes un grupo de vecinos autoconvocados de Holt Ibicuy se presentaron ante el hospital Behring para plantear una serie de reclamos a su flamante directora, la doctora obstetra Gisela Prelat, quien asumió hace menos de un mes.

Prelat admitió ante los vecinos que la situación del nosocomio es catastrófica, que tiene altísimas deudas con proveedores y su infraestructura en pésimo estado por falta de mantenimiento.

“Se está terminando un informe contable y hay una deuda grandísima, por eso necesitamos que todo el pueblo ayude al hospital. No tengo aún la cuenta habilitada razón por la cual no puedo hacer compras, por eso, un alcohol o un paquete de gasa que puedan donar es suficiente para que no se generen más gastos. Hay una deuda a vecinos comerciantes que es muy grande; tampoco tenemos para comprar placas para la máquina de rayos, ya que se le debe al proveedor desde enero”, dijo la funcionaria a FM Sur.

“Nadie quiso agarrar las riendas del lugar, nadie quiso ser director y yo, por una situación particular, decidí hacerme cargo. El lunes 23 tengo reunión en Paraná para evaluar todas las situaciones que estuvieron pasando y saber la devolución del Ministerio”, adelantó.

Prelat fue puesta en funciones a finales de agosto pasado por la directora General de Hospitales del Ministerio de Salud, Karina Muñoz luego de que se apartara del cargo al anterior director Luis Emilio Pajón, a quien el Ministerio de Salud le abrió un sumario administrativo por haber permitido que, durante dos años, una médica trucha se desempeñara en el servicio de Guardia del hospital.

Salud investiga

Luego de las declaraciones de Prelat, el Ministerio de Salud admitió la crítica situación que atraviesa el hospital de Ibicuy, e indicó que están garantizados los fondos para la compra de insumos y material sanitario necesario para la atención diaria. La asistencia se realiza con un equipo técnico que viaja semanalmente desde Paraná al sur de la provincia.

En tanto negaron que la directora esté sin recursos para adquirir insumos. “Ya le depositamos la partida. Aunque el manejo de dinero del hospital no es autónomo”, indicaron desde Salud a Entre Ríos Ahora.

La designación de Prelat se produjo el 22 de agosto último, por la resolución N° 3.210, firmada por la ministra de Salud, Sonia Velázquez. Se constituyó una comisión de análisis de la deuda que tiene el hospital tras realizar una auditoría sobre la gestión de Pajón.

El caso se disparó a partir de la presentación hecha por el propio Pajón, que en agosto de 2018 hizo una denuncia en la Unidad Fiscal de Gualeguaychú. Se trata de una profesional de origen peruano, Teresa Criado, quien se desempeñó en el Behring aunque nunca pudo probar que era médica. La matrícula que había presentado, además, correspondía a otra persona. El sumario fue dispuesto a través del decreto N° 4.796.