Investigación por contratos legislativos: Kunath dijo que los hechos que investiga la Justicia le son ajenos

El comunicado

"Atento al conocimiento días pasados por informaciones periodísticas sobre una investigación judicial, y ahora a una medida judicial conocida en el día de la fecha, quiero aclarar que los hechos investigados son absolutamente ajenos a mi participación y conocimiento. Que, tal como corresponde, estoy a disposición de la justicia ofreciendo toda la información necesaria", comienza el comunicado enviado.

Al igual que la mayoría de los entrerrianos me siento absolutamente sorprendida y esperando que las actuaciones pertinentes aclaren los hechos y las responsabilidades que motivan la causa. Que, situaciones como la investigada, no hacen más que enrarecer a nuestras instituciones. Por eso es necesario se aclaren cuanto antes. Llevo adelante mi cargo con enorme responsabilidad y dedicación, con especial empeño en iniciativas legislativas que forman parte de mi agenda desde hace años. Que esta situación, detrae mi atención y empaña tales cuestiones y por lo tanto espero sea prontamente aclarado y resuelto.

Que, algunas de las personas referidas en la causa, han estado contratadas por mí en el Senado de la Nación, en un periodo acotado de tiempo, de hecho, no tengo vinculación alguna con ninguno en la actualidad. Algunas de estas personas hace ya dos años que no están vinculadas a mi despacho y otras ya no lo están desde el año pasado.

Quedando claro que tanto el objeto del contrato como su desvinculación carecen absolutamente de relación con los hechos investigados. Y también queda claro que las actividades investigadas de estas personas jamas fueron de mi conocimiento".