Inventaron dispositivo con radiofrecuencia para señalizar trailers y remolques y ganaron un premio

"Nació como un proyecto para la Feria de Ciencias y luego definimos presentarlo en el Concurso Nacional de Innovaciones (INNOVAR 2018), organizado por la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El proyecto se basa en un dispositivo de señalización inalámbrica destinado a trailers, casas rodantes, lanchas, carritos y, por ejemplo, dentro del movimiento normal de las fábricas también, para señalizar cualquier elemento de movilidad y traslado de cosas", explicó a UNO el profesor Danilo Fiorotto, asesor del proyecto.





"Notamos el problema de que la gente se mueve con acoplados o remolques y no los conecta a las luces del vehículo, lo que implica un gran riesgo al circular, porque andan sin luces por la ciudad. Es común que los cables no sean compatibles, entonces de un vehículo a otro no pueden usar las mismas conexiones eléctricas porque no coinciden", explicó el consultado. Comenzaron el proyecto en abril de este año.





El dispositivo creado se coloca, por ejemplo, a la casa rodante y al encenderse el vehículo que la traccionará, también se enciende el dispositivo, que funciona por radiofrecuencia. Una vez que el usuario deja de utilizarlo, porque detuvo la marcha, pasado un tiempo prudencial se apagará. Al ser inalámbrico utiliza baterías internas (de litio) y aerogenerador.





A la institución, que en 2020 se convertirá en centenaria, asisten 650 alumnos (son siete años de cursado) y tiene tres orientaciones: Técnico Electromecánico, Maestro Mayor de Obra y Técnico en Comunicación.





Huck y Martínez Cásare cursan el quinto año de la segunda división de ciclo superior en Electromecánica. Se solventaron los gastos para viajar a Buenos Aires y recibieron la colaboración y el apoyo tanto de los directivos de la institución, de la Dirección Departamental y la asociación cooperadora.





Patentamiento

El premio es de 40 mil pesos y lo utilizarán para patentar su proyecto y poder comercializarlo.









INNOVAR 2018