Inusitada demanda: creció la venta de mascotas

A su vez, afirmó: “En mi caso, cuando mis perras tienen crías, a la semana ya están vendidos los cachorros. Lo que más sale, entre los que tengo, son los salchichas mini, de varios colores. También los caniches, los shitzu (o shith zu), y los shorkshire”.

Respecto a los precios, indicó que los salchichas mini están a 10.000 pesos; los caniches en general están a 12.000 pesos los comunes y los mini color chocolate a 25.000 pesos; y los shitzu se ofrecen a 20.000 aproximadamente, y aclaró: “Los precios están muy elevados hoy. Los shitzu hasta hace poco estaban a 10.000 pesos, pero hay tanta demanda que subieron, inclusive en otros lados los están cobrando entre 25.000 y 35.000 pesos. Y en otras ciudades a los shorkshire los venden a 85.000, pero acá a ese precio no lo compra nadie”.

Otra raza con alta demanda es el bulldog francés. Sandra y su esposo los ofrecen a la venta por páginas de ventas en Internet cuando sus perras paren y enseguida los reservan. Ayer la mujer contó a UNO que recién en 10 días nacerá una nueva camada y quien desee comprar alguno tiene que esperar 45 días más para poder llevárselo a su casa.

En este marco, aseveró: “Es impresionante cómo han crecido las consultas para comprar un bulldog francés. Nosotros vendemos hace años y a estas últimas camadas no las dejan ni nacer”.

A veces hay perras que tienen tres o cuatro cachorros, y otras hasta nueve. A los últimos los vendieron a 35.000 pesos, pero Sandra refirió que hoy en día no pueden brindar un valor, porque recién al momento en que nacen se verifica a cuánto se puede vender.

“Los bulldog francés son muy cariñosos con los chicos, el único peligro es que se vayan con cualquier persona, porque se hacen amigos de todos enseguida y no son guardianes. Son los que tienen las orejitas paradas como murciélagos”, explicó, y sostuvo que los lleva gente de cualquier edad que está sola como animal de compañía, o para los niños de la familia, “ya que no se pueden festejar mucho los cumpleaños y esas cosas”, admitió.

Dilema

Valeria contó que la venta de mascotas hoy se realiza en general de boca en boca, ya que en las redes sociales no pueden, porque muchas veces se hostiga a los vendedores de perros y gatos condenando esta práctica, que en realidad es absolutamente legal.

No obstante, existe una limitación para que los animales domésticos que se ponen en venta puedan exhibirse en las vidrieras. La ordenanza que lo establece es la N° 9835, fue aprobada el 13 de junio del año pasado en el Concejo Deliberante y promulgada seis días más tarde, prohibiendo en Paraná “la exposición de animales vivos a la vista del público, comprendiendo la exhibición a los animales, ya sean domésticos, de criadero o silvestres, autóctonos o exóticos, todos de cualquier especie, sexo y edad; ya fuere esta exhibición con fines de compra, venta u ofrecimiento a título oneroso o no, o por mera publicidad”, según se indica en la norma.

Esta iniciativa llevó a que muchas veterinarias dejaran de ofrecer mascotas para la venta. En el Instituto Veterinario Etienot explicaron a UNO: “Desde que salió esta ordenanza que prohíbe la exhibición de las mascotas en las vidrieras, cambió todo respecto a las ventas. Se modificaron un montón las posibilidades de venta de los cachorros en Paraná, pero la gente sigue adoptando y comprando perros más que antes. Y el que quiere un perro de raza porque le gusta, se encuentra con que al buscar no tenemos muchas opciones para ofrecerle. Entonces, va a Santa Fe, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, y compran allá”.

“En otros lados ese inconveniente de no poder exhibir animales en la vidriera no está. Acá ha pasado que muchas veterinarias dejamos de vender cachorros u otros animales por este motivo, y ha proliferado la actividad en criaderos, que pueden llegar a ser incluso clandestinos; o en casas de familia en las que la perra tuvo cría. Cambia un poco la operatoria y por eso también comprar un perro de raza se volvió más caro”, analizó uno de los referentes de esta veterinaria, y aseguró: “Hoy la gente que quiere comprar un perro y empieza a buscar, y si en la veterinaria no consigue, sigue buscando en otros lados, porque está decidida y dispuesta a conseguir la raza que quiere”.

En este sentido, alertó: “Buscan alternativas para comprar el perro que está buscando y puede terminar comprándolo en cualquier lado, sin el asesoramiento necesario sobre esa raza y sin conocer el estado de salud del cachorro que va a llevarse”.

Responsabilidad

El veterinario Ricardo González opinó: “Con la cuarentena es como que todos hemos vuelto un poco más a nuestros hogares y mucha gente empezó a prestarle más atención a los animales de la casa, ocupándose mucho más del tema sanitario y del comportamental, haciendo consultas. Eso ha sido lo bueno para los animales y se ha revalorizado su compañía. Eso me parece positivo y a favor de las mascotas y de las familias, por todo lo que aporta un animal a un chico, a una persona sola, a alguien con discapacidad”.

Sin embargo, advirtió: “En la Argentina somos de tener mascotas, pero la contracara de todo este fenómeno que se incrementó durante la cuarentena es que se cree que comprando o adoptando un animalito sin dueño se resuelven otros problemas familiares. Y entonces se lleva a casa a un perrito, o un gato, cuando lamentablemente la familia no estaba preparada para la llegada de una mascota”.

“Hay que se conscientes de lo que significa tener una mascota, ser responsables y saber cuáles son sus necesidades, conocer un poco sus características e informarse, para que toda esa ilusión no se transforme en una frustración”, concluyó.