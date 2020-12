Intiman a ANSES a otorgar jubilación especial a hombre ciego

El artículo central de dicha legislación establece que “todo afiliado al Sistema Nacional de Previsión o a cualquier caja o sistema de previsión especial que esté afectado de ceguera congénita tendrá derecho a gozar de jubilación ordinaria a los 45 años de edad y/o 20 años de servicio”.

Moyano emprendió una puja judicial que encontró un fallo a favor en el juez Federal de Paraná, Daniel Alonso. “Corresponde declarar que el Señor Sergio Moyano tiene derecho a acceder al régimen jubilatorio especial establecido por la Ley 20.888, motivo por el cual la Administración Nacional de la Seguridad Social deberá –dentro del término de 30 días de quedar firme la presente- dictar una nueva resolución observando lo antes expresado y realizando las liquidaciones que pudieran corresponder”, dicta la sentencia de junio de 2019.

ciego1.jpg Sergio Moyano espera que la ANSES pague lo que ordenó la Justicia (Archivo) Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Cuatro meses después, en octubre del año pasado, el juez paranaense libró un oficio a la Delegación Paraná de la ANSES para “hacerle saber que el pronunciamiento ha quedado firme” por fallo de la Cámara Federal. Sin embargo, el organismo nacional no cumplió el fallo primero de liquidarle a Moyano sus haberes correspondientes por ley 20.888.

Pasado más de un año, el pasado 25 de noviembre el juez dictó una nueva medida contra la ANSES, la que, advirtió Alonso, “mantiene su desobediencia al cumplimiento del mandato judicial”.

Por lo tanto, el juez federal de Paraná ordenó “por única vez una audiencia para el día miércoles 16 de diciembre a las 9:30 horas, a la que deberán comparecer los letrados apoderados de ANSES munidos de los instrumentos que acrediten el total cumplimiento de la manda judicial”.

La citación es bajo apercibimiento de incrementar, en caso de incomparecencia o incumplimiento a las sanciones ya decretadas “la suma de $50.000 por cada día de retardo a partir de la fecha de la audiencia”.

Respecto de Moyano, el juez admitió que tratándose de una persona integrante del grupo de riesgo para COVID 19, podrán comparecer sus apoderadas

Una ley vigente

En 2015 Moyano descubrió la existencia de la Ley Nº 20.888 y fue así que en ese entonces decidió presentarse en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). "En la Anses no tenían ni idea de la ley, me dijeron que no la conocían y que no podían hacer nada", apuntó el hombre. En ese momento él sólo contaba con una pensión.

Luego se presentó en el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) con sedes en Paraná. "En el Iprodi y en el Inadi no conocían la Ley al igual que en Anses", aseveró. "La ley tiene más de 45 años pero es desconocida. Se trata de un derecho para las personas ciegas que está siendo negado por la ignorancia de muchas personas".