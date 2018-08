Internaron a Fátima Heinze en la clínica Favaloro: "Esto también pasará", aseguró

Fátima Heinze se encuentra internada en la Fundación Favaloro, en Buenos Aires, debido a una obstrucción intestinal que sufrió el fin de semana pasado.

"Para quienes no saben, el domingo entré a la guardia de la clínica Modelo, tuve una obstrucción intestinal. Algo común por tanta medicación. El viernes ya había comenzado el cuadrado pero no nos habíamos percatado de la situación. Finalmente, el domingo partimos rumbo a, a dónde más que Favaloro", relató la vialense Fátima Heinze hace una hora en su cuenta de Facebook.

"Entre por guardia alrededor de las 2 de la madrugada, y como en las series, llegue casi desmayada. Me reanimaron y comenzaron con sus tareas. Esta siendo difícil, por segunda vez, no creería que pasaría por algo similar. Sólo doy gracias a las hermosas personas que me acompañan y acompañaron,a los que están con sus oraciones. Tengo ganas ya de estar en casa. Perdón por no responder el celular tengo muy pocas ganas, el dolor todavía es fuerte. Mis viejos y mis papas del corazón gracias. A mi hermano a mi cuñada y mi sobri. A vos. Esto también pasara; gracias Favaloro", indicó animada.









Fátima recibió un trasplante bipulmonar en 2014.





Fátima Heinze está internada en la Fundación Favaloro, en Buenos Aires, debido a una obstrucción intestinal que sufrió el fin de semana pasado. "Una vez más mi segunda casa me recibió para salvarme", afirmó y dijo que se trata de un "proceso lento" de recuperación.

La joven, reconocida por su labor solidaria en la Fundación Alguien Como Yo Fq, posee trasplante bipulmonar y el domingo pasado sufrió una "obstrucción intestinal", que es un cuadro "común por tanta medicación" que debe tomar. Fue ingresada primeramente en una clínica de Paraná pero luego derivada a Buenos AIres.

"Llegué casi desmayada", contó Fátima. Los médicos lograron reanimarla y comenzar a darle tratamiento para su recuperación. "Está siendo difícil, por segunda vez no creería que pasaría por algo similar; tengo ganas de estar ya en en casa", sostuvo.

"Quiero llevar tranquilidad y agradecer las muestras de cariño" "De toda experiencia uno debe salir fortalecido", consideró Fátima. A la vez, pidió "por las personas que esperan su soplo de vida" y felicitó felicitó al equipo médico y profesional de la Fundación Favaloro: "Me están tratando muy bien, ¡son increíbles!", afirmó.





De toda experiencia uno debe salir fortalecido.





"Una vez más mi segunda casa me recibió para salvarme", sostuvo la joven en referencia a la Fundación Favaloro, donde permanece en observación y en un "proceso lento" de recuperación