Un grupo de intendentes vecinalistas mantuvo una audiencia con el gobernador, Gustavo Bordet, a los fines de conocer la situación del impacto fiscal que tendrán en las arcas de la Provincia y en los municipios las medidas dispuestas por el presidente, Mauricio Macri, luego de las elecciones primarias del 11. La reunión estuvo presidida por Bordet con el objetivo de atender las consultas de los intendentes vecinalistas actuales .

“Más allá de las especulaciones políticas que se juegan en los sectores, a nosotros nos preocupa de qué forma nos afecta directamente. No podemos estar en contra de cualquier medida que beneficie a nuestros vecinos o a la población en general, y también coincidir que estas medidas no son lineales, no es que una disminución en el IVA va a repercutir en un aumento del consumo o le va a permitir al vecino tener en el bolsillo algo más de plata para acudir al municipio a pagar las tasas que estaba adeudando. Esto son especulaciones que no son tan directas, ojalá suceda y nos permita recuperar parte de esos recursos que podemos perder”, advirtió el intendente de Oro Verde, José Luis Dumé.

El presidente municipal agradeció el recibimiento del gobierno provincial y en especial la participación del gobernador. Según Dumé: “La posible disminución de la coparticipación nos genera muchísima preocupación y por eso le pedimos al ministro de Economía –Hugo Ballay– que nos reciba para conocer de primera mano qué evaluación habían hecho, los valores que estaban manejando, para tener certezas y poder hacer un análisis y ver qué es lo que podemos hacer cada uno de los municipios de aquí a lo que resta del año”, precisó.

En la perspectiva del jefe comunal en períodos inflacionarios el contribuyente resigna el pago de las tasas municipales y los impuestos, con el problema financiero que esto conlleva: “Así que nosotros también notamos una baja en nuestra recaudación propia, y en las localidades pequeñas el impacto de la coparticipación es grande porque es el ingreso más importante que tenemos”.

Evaluación y números

La introducción estuvo a cargo de Bordet, quien les planteó los temas que preocupan, que fundamentalmente tienen que ver con el impacto fiscal. Luego, el ministro Ballay hizo un análisis de cómo afectarían tanto a la provincia como a los municipios la disminución de la coparticipación por la eliminación del IVA y las modificaciones sobre Ganancias, entre otros puntos.

Ballay advirtió: “Eso fue anunciado un día posterior a las elecciones y a partir de ahí ha habido gran cantidad de reuniones, el posicionamiento de 19 mandatarios de distintas provincias; o sea que no es un problema de Entre Ríos, sino de todas las provincias porque afecta fundamentalmente los índices de coparticipación de impuestos. Incluso ha quedado planteada la posibilidad de un planteo judicial de inconstitucionalidad de este decreto”.

“Así como hicimos con la Liga de Intendentes Justicialistas, la idea fue trasladarle a los intendentes vecinalistas la estimación que tenemos, no solamente de la incidencia en la Provincia, sino en cada uno de los municipios, en donde desde la Dirección de Relaciones Fiscales con Municipios se hizo una estimación de este monto, que es lo que hoy le volcamos y compartimos con los intendentes”, explicó.