Intendente vecinalista negó que en su gestión haya habido fraude con fondos públicos

El intendente de Oro Verde, José Luis Dumé, aclaró en un comunicado su situación personal r especto del procesamiento dictado por el juez federal Claudio Bonadio, que alcanzó a 92 intendentes de todo el país –entre ellos otros tres entrerrianos– en una causa en la que se investiga una supuesta malversación de fondos. En primer lugar el vecinalista sostuvo que si bien está procesado, no existió malversación de fondos en Oro Verde: "La causa en nuestro caso tiene una carátula distinta, pero se encierra a todos en ese título", aclaró.

En el descargo explicó que se lo acusa de "supuesto abuso de autoridad por no cumplir con cuestiones formales del convenio, porque es imposible otra acusación; se presentó absolutamente todo en tiempo y en forma".





Luego se dedicó a detallar el destino que se le dio a los fondos otorgados desde la Jefatura de Gabinete, en el gobierno de Cristina Kirchner, para implementar programas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. "Con los fondos se adquirió una chipeadora, una cargadora frontal, un camión recolector y se amplió la planta de tratamiento: son cosas que todos pueden ver funcionando", mencionó el presidente municipal.

"La noticia tal cual salió, tergiversa mi situación personal porque la acusación de malversación tiene que ver con el dinero enviado de otros acusados, no es mi caso. A mí no se me acusa de quedarme con un centavo siquiera. Se me acusa de supuesto abuso de autoridad por no cumplir con cuestiones formales del convenio, porque es imposible otra acusación, se presentó absolutamente todo en tiempo y forma", planteó más adelante en el escrito.

Del mismo modo señaló que con los aportes recibidos se adquirieron maquinaria y otros elementos, a través de una licitación pública. "Gestionamos, fondos con un dólar a cierto precio y los recibimos con un dólar a casi el doble, por lo que el dinero no alcanzó para lo previsto. Pedimos en ese momento un cambio en el proyecto y fue aprobado por la Secretaría. Luego hicimos las compras, por licitación pública, como corresponde. Todo esto fue auditado por el Tribunal de Cuentas provincial y los organismos habituales", precisó Dumé.





"Tampoco puedo aclarar más allá de esto, ya que nos enteramos por los medios de esta situación y debemos conocer con certeza lo que dice el juez, pero quiero aclararles a todos que más allá del daño que ya provocaron, estoy tranquilo. Es la primera vez que me veo en algo así, nunca hice nada en contra de mi pueblo y jamás me he quedado con un centavo".





Defendió el proyecto

"Cualquier persona puede comprobar las obras y el equipamiento que se compró con esos fondos, con un Programa de Gestión de Residuos que es pionero en la región y que ha servido de modelo para otras ciudades. Recibimos fondos del Estado nacional en el marco de proyectos presentados para reforzar nuestra política ambiental y eso fue lo que hicimos hasta con el último centavo".





La causa

La causa impulsada por Bonadio involucra a cerca de 800 municipios que recibieron fondos nacionales a través del Convenio Marco de Coordinación y Cooperación entre la Secretaría de Ambiente y desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete y Ministros y la Municipalidad de Oro Verde de la Provincia de Entre Ríos.

Las obras consistían en la construcción de un relleno sanitario para disposición final de los residuos sólidos urbanos no valorizados y adquisición de un camión recolector, una cargadora frontal y un auto-elevador".

El municipio de Oro Verde no solo cumplió con estas obras (con los cambios aprobados), sino que puso recursos propios para mejorarlas y dejar en funcionamiento óptimo la Planta de Recuperación que procesa la fracción inorgánica de los residuos producidos en la Ciudad universitaria, se indicó en un documento enviado a la Redacción de UNO.