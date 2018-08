Intendente enojado porque no lo invitaron a un acto del gobierno provincial

Lo que debería ser una buena noticia para la zona de Nogoyá, Rosario del Tala y Macia, termina siendo un fuerte cuestionamiento de un intendente y legisladores hacia autoridades provinciales que fueron a observar las mejoras en un camino, lo que asegura el ingreso a la comunidad educativa de una escuela rural.





Un ripio esperado





Ayer se informó, que la Provincia pese a esas deudas nacionales, sigue con inversiones viales. Puntualmente se dio cuenta del enripiado de un tramo se siete kilómetros que permite a docentes y alumnos llegar desde la ruta provincial Nº 30 a la escuela albergue Nº 95 Santa María, del Distrito Chiqueros, en el Departamento Nogoyá. Ayer la esposa del gobernador, Mariel Ávila, recorrió la obra y tomó contacto con la comunidad educativa y los vecinos de la zona, se informó.

A la escuela concurren 125 alumnos, 85 del nivel Secundario y 32 del Primario, y alberga de lunes a viernes como internos a alumnos de Primaria. "Esta institución es muy importante para la zona, es una escuela albergue, hay chicos que pernoctan, y por eso buscamos una solución segura para que niños y docentes puedan asistir sin inconvenientes los días de lluvia. Hace unos meses el gobernador nos pidió que tomáramos este proyecto, armamos la carpeta técnica, hicimos la licitación y además debimos conseguir los fondos para ejecutarla. Esta obra se realiza con fondos provinciales, como sucede con el 98% de lo que estamos haciendo", dijo indicó la titular de Vialidad provincial, Alicia Feltes. Por su lado Ávila destacó la importancia de la obra y recordó todas las demandas y gestiones que se hicieron para llegar a esta concreción. "Es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo y ahora se están viendo los frutos. Es un camino que realmente se necesitaba y el Estado tiene que estar presente en estas cosas", dijo la esposa del gobernador. Remarcó luego la importancia que tiene la educación como "pilar de la provincia y del país para salir adelante", y apuntó: "El Estado tiene que estar y en ese camino vamos".





El enojo por Face del intendente





Sin embargo, el que se vio notoriamente molesto por el acto y la nula invitación a él, como a los legisladores de la zona, fue el intendente de Macia Román Troncoso.





El presidente municipal de Cambiemos, que es hijo del diputado provincial y precandidato a gobernador Ricardo Troncoso, se enojó porque no se cursaron las invitaciones a las autoridades locales.





En su cuenta de Facebook, el intendente de Macia no anduvo con vueltas a la hora de expresar su malestar. Allí publicó lo siguiente:

"Lindo es enterarse por los medios de la presencia de la directora de vialidad parece que los laureles se lo llevan sólo los funcionarios que ejecutan órdenes del gobernador;en este caso vino acompañada de la mujer del máximo representante de la provincia( persona que hizo las gestiones para que está obra se realice) y aclaró no me jode la NO invitación estando a menos de 2 kms pero si que a los legisladores Troncoso y Koch no se les avisara porque mucho hicieron para que esto se concrete también y los vecinos lo saben ,si me molesta que cuando había que poner la cara y hablar con los productores y vecinos por el mal estado de éste y otros caminos fuimos pocos los que estuvimos , además me interesaba tener una charla para dar respuestas por los demas accesos a la Ciudad , si se van a hacer cargo de las realizaciones háganse cargo de lo otro también y aclaró que me pone muy contento que está obra hacia la escuela 95 se esté concretando".