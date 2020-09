Las escuelas públicas y públicas de gestión privada abrieron desde hace varios días el período de inscripción y reinscripción a los distintos niveles y cursos del sistema educativo. A diferencia de otros años, debido a las medidas de restricción vigentes por la pandemia del Covid-19, no se observan las largas colas de padres frente a algunos establecimientos educativos,para obtener un banco. La anotación de alumnos se realiza vía on line, conforme lo dispuesto por el Consejo General de Educación (CGE) para los sistemas público y privado.

De acuerdo con lo informado a UNO por la directora de Educación de Gestión Privada, Patricia Palleiro de Todoni, precisó que ya han salido las circulares para la inscripción en el Nivel Inicial y en el Secundario, y están próximos a habilitarse para el nivel Primario.

aulas.jpg Inscripción on line con cupos casi completos en las escuelas públicas de gestión privada

En ese contexto, la funcionaria relató que durante el año las escuelas estuvieron cerradas por el decreto nacional y por la resolución del CGE, “pero los docentes han podido llevar a cabo este año, junto con los directivos y apoderados legales, las actividades.

En un año singular, con dificultades para muchos padres afectados por la crisis económica ocasionada por la pandemia, Palleiro indicó en relación a los padres que no han podido pagar las cuotas: “Por lo que a nosotros nos han comentado los apoderados legales y directivos, van a proponer un plan de pagos si quieren que sus hijos continúen. Porque los papás pueden hablar con los apoderados para un plan con cuotas atrasadas”, aclaró.

“El panorama ha sido de un alto cumplimiento, del 90%”, estimó la responsable del CGE. Y mencionó: “Sabemos también que se han dado dificultades de padres, que han perdido empleo o sufrido problemas en sus negocios, o no les ha ido muy bien durante este tiempo”. Sin embargo, insistió que esos atrasos se pueden resolver con entrevistas o notas presentadas en las instituciones escolares. “Si bien las escuelas están cerradas por esta situación, hay distintas formas de contactarse para hacer un plan de pago. Los apoderados legales están en condiciones de escucharlos, y cada institución tiene autonomía para escuchar a los papás y acordar”, graficó.

Lo mismo, dijo, sucede con las inscripciones o reinscripciones al ciclo lectivo 2021.

“Hablé con el representante de los apoderados legales y la mayoría de las instituciones hará un plan de pago en dos o tres veces, o como los papás establezcan que puedan pagar. Ellos están abiertos a la escucha de cada papá”, mencionó.

En ese sentido, dejó claro que las instituciones están flexibles en cuanto a las condiciones de permanencia de los chicos en la escuela en tanto haya un compromiso y se cumpla el contrato entre la institución y los padres.

“Los papás son responsables, porque desde el momento que eligen una escuela privada lo hacen en libertad, por el proyecto educativo que posee. Y la cuota en una escuela privada es para el mantenimiento del edificio, para afrontar el pago de aquellos cargos que el Estado no ha podido hacer, como aporte económico, o para las horas extras. Las escuelas confesionales tienen Catequesis, pero también en las instituciones privadas hay Inglés en Primaria, Computación, y otras materias o disciplinas que no están dentro de la currícula

Al respecto, Palleiro recordó que la cuota mensual de las instituciones está establecida mediante resolución del CGE a través de una banda de valores mínimos y máximos. Este año, el gobierno nacional envió una recomendación para que no haya aumento de las cuotas. Por lo tanto, permaneció congelada todo el año.

En el caso del pago de la matrícula, que las instituciones han habilitado desde fines de agosto, suelen incrementarse cada año conforme a la inflación; y este año no fue la excepción. Sobre los montos, el CGE no tiene influencia, ya que es determinada por cada institución, en algunos casos para encarar obras edilicias o invertir en equipamiento.

A las escuelas privadas y públicas de gestión privada asiste un 30% del total de alumnos entrerrianos, en todos los niveles.

Palleiro dio el caso del nivel Inicial, cuya inscripción fue abierta en estos días y prácticamente no hay lugar en ningún jardín. “La mayoría de las escuelas están completas. Hay papás pidiendo un banco, pero no hay lugar”, describió respecto de una situación que se vive cada año, y que en 2020 pierde la visibilidad en la vía pública, pero no en la problemática.

Por último, la directora de Educación Privada del CGE se mostró expectante y no descartó la posibilidad de que se vuelva a clases, durante el actual ciclo. “Nos queda octubre, noviembre y diciembre. Al menos que vuelvan los 6° año que son por los que más preocupados estamos, y también 6° grado, que tiene cambio de nivel”.

Nivel Inicial

Las direcciones de Educación Inicial y de Educación de Gestión Privada lanzaron la inscripción al nivel Inicial del sistema educativo entrerriano para el ciclo lectivo 2021 en el marco de la Circular Nº 19/20 del Consejo General de Educación.

Se realizará a través del Sistema de Administración y Gestión Educativa (SAGE) mediante un formulario electrónico desarrollado por la Dirección de Informática y Sistemas que cruzará los datos existentes y validará la inscripción.

En esta primera etapa, del 15 al 30 de septiembre podrán inscribirse los estudiantes que integren estos dos grupos:

*Reinscripción de estudiantes que pasan de sala en la misma institución educativa.

*Inscripción con prioridad para estudiantes que ingresan a una institución educativa y sean hijos de agentes (docentes/no docentes) o hermanos de estudiantes. La prioridad es únicamente para niños con familiares que trabajan o estudian en Inicial y Primaria en la misma entidad o en la escuela primaria que reciba a los egresados en el caso de una UENI.

La documentación física a presentar (solo para el caso de los estudiantes que ingresan con prioridad) será enviada al correo electrónico o cuenta de WhatsApp que defina la institución.

La carga y actualización de datos de los alumnos en SAGE -que el sistema cruzará automáticamente para validar cada inscripción- son responsabilidad exclusiva de la institución educativa de acuerdo a las resoluciones N° 2.566/16 y N° 2.772/18 del CGE.

La inscripción general y abierta a la Educación Inicial se realizará en octubre.