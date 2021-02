Inicio de clases: crece la demanda en el rubro informática

Habitualmente marzo siempre marcó el inicio de la temporada alta en ventas en el rubro informática, y los vendedores del sector se preparan para dar respuestas a los requerimientos de los clientes, una cuestión que se volvió cuesta arriba durante varios meses del año pasado, cuando en su mayoría se quedaron sin stock ante la inusitada demanda que generó la cuarentena no solo en el país, sino a nivel mundial, junto con la parálisis de la producción de componentes en China debido a la pandemia.

Esto hizo que los precios se incrementaran notoriamente, incluso llegando a duplicarse los valores de mercado. Pero la faltante de mercadería no fue la única variable que generó la disparada de los costos de productos informáticos: al ser principalmente importados, los precios estuvieron atados a las subas del dólar. También los aumentos en los fletes impactaron en los valores que paga el consumidor final.

Según datos aportados por la consultora MRT, “en 2020 se despacharon más de 1,3 millones de unidades, lo que representa una suba del 50% con respecto al año anterior, consecuencia directa del boom del home office y la educación a distancia”.

“El sorpresivo cambio de tendencia se dio en todo el mundo y los precios, sobre todo en el inicio de la cuarentena, escalaron entre un 30% y un 90% en el segundo trimestre del año pasado. Los precios aumentaron en función de la demanda y la poca oferta”, indicó Gastón García, analista de comercio exterior de MRT.

Actualmente, pese a algunas restricciones, en el sector aseguran que no existen faltantes notorios de productos en la Argentina, salvo casos puntuales. Aunque pueden llegar a existir demoras a la larga se van resolviendo las entregas.

Y si bien circuló la versión de que el Gobierno evaluaba la posibilidad de aplicar un arancel del 16% a la importación de computadoras terminadas con el objetivo de favorecer la generación de empleo y el ensamblado local, este dato quedó descartado, al menos de momento.

Si bien los precios de mercado son muy variables debido a las características, la marca y las particularidades de cada computadora, en el sector afirman que los precios se mantuvieron estables en los últimos meses. Al respecto, Sergio, titular de un importante local de Paraná de calle Echagüe, explicó a UNO: “Los precios no aumentaron, están atados al dólar oficial, que prácticamente no ha variado. En el mayor momento de demanda, en plena cuarentena, los precios sí tuvieron incrementos que llegaron a un 100%. Sobre todo en los momentos en que no había equipos, que no se conseguía nada, que la aduana estaba cerrada, se había duplicado prácticamente el costo. Hoy deben estar alrededor de un 70% arriba comparado con febrero de 2020”.

Las últimas estadísticas confirman que las subas se moderaron, y con el mercado más abastecido incluso se observaron bajas significativas en el primer mes del año, que varían según la cadena, la marca y la política promocional de las cadenas, las marcas y los fabricantes.

En cuanto a la disponibilidad de productos, el vendedor de calle Echagüe aclaró: “Hay stock disponible. Aunque no se está consiguiendo de todo está bastante normalizado el abastecimiento”.

A su vez, sostuvo que ya a esta altura del año la demanda se está intensificando por la proximidad del inicio de las clases. Y mencionó que en la actualidad, tras la experiencia de una mayor actividad virtual el año pasado, buscan productos de mayor rango: “Como la gente está viendo que esto va para mediano y largo plazo, está invirtiendo en una máquina de mediana tecnología en adelante. Ya no buscan una máquina más chiquita. Es como que ya digirieron que van a estar mucho tiempo en su casa y procuran comprar algo un poquito más potable y que dure más en el tiempo”, observó.

Sobre los precios de mercado, indicó: “Las notebook arrancan en los 39.000 pesos y las más completas van hasta los 250.000 pesos. Y en cuanto a las computadoras, parten de los 40.000 o 45.000 pesos, hasta los 200.000 pesos. Hay de todo, pero un equipo promedio, con una tecnología normal para que le sirva y le dure, está saliendo alrededor de 79.000 pesos; eso es en promedio lo que vale un equipo para que lo usen todos los integrantes de la casa, o para que le sirva al usuario para el rubro comercial”.

Sobre la financiación, señaló que se trabaja con cuotas fijas y en pesos, y que están vigentes los planes Ahora 12 y Ahora 18.

Consultado sobre el programa impulsado por el Ministerio de Educación y el Banco Nación destinado a docentes y que permite adquirir equipos informáticos con una tasa subsidiada del 12% anual, en 36 cuotas y con un tope de 100.000 pesos, confió que no ha tenido experiencia en ventas a través de esta modalidad, y mencionó que por lo general son viables para quienes tienen ya una cuenta en dicho banco y no para el grueso de los docentes.

También Jesús, de un comercio del rubro de calle Almafuerte, afirmó que “generalmente lo que es una computadora para uso empresarial, oficinas y destino hogareño hay stock hoy en día”.

“Un equipo para uso hogareño y de oficina, con monitor de 22 pulgadas, con disco rígido de 240 gigas, ronda los 51.000 pesos. Con eso se arma un equipo bueno, pero hay opciones más económicas, que ya sería algo más limitado”, concluyó.