Infierno sin fin: para este jueves se esperan 42° en Paraná

Las altas temperaturas no dan tregua en la región. En todo Entre Ríos se registraron este miércoles valores superiores a los 37 grados y en Paraná la sensación térmica superó los 40°. Pero el pronóstico indica que este infierno no tendrá un final inmediato: para este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una máxima de 42° en la capital entrerriana. También se prevén chaparrones, pero no significarán ningún alivio para este calor extremo.