Indican que la denuncia será habitual en la campaña electoral de Cambiemos

El titular de la Consultora Mercado, Jorge Majluff, sostuvo que hay un escenario favorable a la reelección del gobernador, Gustavo Bordet , en cualquier ciudad de la provincia, y con una diferencia importante sobre los potenciales rivales de Cambiemos , ya sea el diputado nacional Atilio Benedetti o el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.





Igualmente advirtió que la campaña de Cambiemos estará orientada a desgastar uno de los mejores perfiles de imagen del actual mandatario, que es el de un dirigente "honesto y transparente", por lo cual es probable que se repitan las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción durante la campaña.





Respecto de Cambiemos, Majluff entiende que la potencia electoral de Frigerio no es tal, o al menos no se observa en las encuestas. "Está instalado en algunos ámbitos que Frigerio sería un rival mucho más difícil de vencer para Bordet, cuestión que comparto a medias. Puedo ver que tiene más potencialidad (que Benedetti), pero no por el número actual sino por características que lo hacen más potable para el electorado", indicó el consultor en diálogo con UNO. E insistió: "No por el número que tiene hoy en intención de voto o de imagen. Hoy son bastante bajo los dos porcentajes, pero nosotros entendemos que ambos, Frigerio y Benedetti, tienen un número de conocimiento que no supera el promedio del 50%", precisó.





Luego señaló que en el caso de Benedetti el nivel de conocimiento es bajo pese a las "reiteradas" campañas que ha protagonizado como candidato a gobernador o a diputado nacional. "Pese a lo que uno puede suponer, la potencialidad de Benedetti es baja", indicó. Opinó: "Las campañas de Benedetti han sido muy blancas, no eran percibidas por el electorado, y esto creo que es un poco el resultado de eso. Y por lo tanto no ha logrado posicionarse firmemente en la opinión pública".





El kirchnerismo provincial

Del otro espacio peronista que se prepara para la elección, indicó que primero es necesario saber si participará en las primarias del PJ o si concurrirá a la elección general con el partido Unidad Ciudadana. "Habrá que ver si el kirchnerismo va por adentro o por afuera, y si termina yendo Julio Solanas de candidato a gobernador, como puede suponerse que sea ese el escenario", indicó. "Creo que ese espacio, más allá de que las elecciones provinciales sean separadas de las nacionales, pondrá su artillería comunicacional en función del objetivo de atarse con Cristina (Fernández de Kirchner); mientras que el peronismo oficial (de Bordet) no va a querer vincularse a Cristina porque los valores que va a querer posicionar no van de la mano con las características que tiene el kirchnerismo hoy", precisó.





En ese punto, dijo que una "muy buena parte" de la fortaleza de la imagen de Bordet explica en una gestión transparente y ordenada; y que eso no es lo mismo que denota el kirchnerismo. "Esta situación le dejaría un espacio al urribarrismo, o a Unidad Ciudadana, como para tratar de tomar en ese mercado electoral y tener cierta fortaleza, pese al techo marcado que tiene", describió. También Majluff opinó que ese espacio "tiene habilidades territoriales en el manejo de la militancia de base, por lo que puede lograr una base de 10 o 15 puntos porcentuales de arranque".





Una cuestión de época

El consultor opinó que en Cambiemos perciben que Bordet es visto como alguien honesto y transparente y van a intentar impactarlo en ese aspecto. "Lo harían basándose en una cuestión que está muy clara, que es que la opinión pública está muy receptiva a creer sobre hechos de corrupción. Ante la duda la gente tiende a creer, es una cuestión de época que viene desde hace tres o cuatro años y no se limita solo a Argentina, sino a toda la región", describió. "Esto tiene campo como para avanzar, ya que la gente está predispuesta a creer en todo, y en general no decodifica los detalles. Si el título de la noticia es que Fulano denuncia a Mengano, Mengano ya queda un poco sucio, por más que la denuncia pueda ser disparatada o infundada", describió.





En cuanto a las fortalezas de Bordet, Majluff señala: "Bordet tiene a su favor una cuestión intangible, que tiene que ver con una provincia ordenada y que puso la Provincia en caja, eso la gente lo dice. Después de la imagen de la honestidad y transparencia, es el aspecto más importante", apuntó. El consultor añadió otro aspecto positivo: "Aunque más difuso, otro dato a favor es que la gente dice que, a pesar de todo algo se hace, y mencionan algunas obras, como la doble vía de la ruta 11 en la costa del Paraná, y otras obras. Esto sale claro en los focus group: hay unanimidad en cuanto a que el país está mal, pero nadie dice que la provincia está peor. La gran mayoría dice que la provincia está mejor, y una minoría opina que está igual".