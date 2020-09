Inclusión: Profesoras sordas y la experiencia de enseñar Lengua de Señas por Zoom. Desde la premisa que son los sordos los que deben enseñar la Lengua de Señas y no los oyentes, las profesoras sordas María Noé Bernardara y Marcela Ríos emprendieron la tarea de capacitar virtualmente a un grupo de 18 personas, de las cuales 17 pueden oír.

A pesar de la pandemia, de la virtualidad y de que la video conferencia no es el mejor soporte para enseñar Lengua de Señas Argentina (LSA), se comenzó el dictado a 17 mujeres (una sola sorda) y un oyente varón, comprendidos en la franja etaria de los 16 y 45 años.

UNO se puso en contacto con ambas docentes para conocer las sensaciones de poner en marcha este proyecto, que se realiza habitualmente de manera presencial por la gran carga de gestualidad corporal que necesita.

María Noé Bernardara nació en Buenos Aires, vive desde los 3 años en Viale junto a su familia y es la titular de la Asociación de Sordos en Paraná que cuenta con 200 afiliados entre hipoacúsicos, sordos, implantados, de los cuales algunos se comunican en Lengua de Señas y otros en forma oral.

Noé está a cargo del zoom del Departamento de Lengua de Señas donde se reúnen los 18 participantes de las clases que se desarrollan los martes y jueves de 14.30 a 15.30.

Con ella dicta el cursado la profesora sorda Marcela Ríos que llegó a Paraná en 2018 y es también estudiante, mamá y ama de casa.

Ambas coinciden en que la enseñanza es fundamental para generar mayor accesibilidad. “Es tan lindo verlos aprender”, contó Noé.

“Me gusta enseñar a todos en general, quiero, busco, promuevo y necesito accesibilidad”, explicó a través de mensaje Marcela, haciendo hincapié en que cuanto más gente aprenda LSA, la comunicación será más fluida, sin tener que recurrir a un intérprete.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, cada año se espera que nazcan en Argentina entre 700 y 3.000 bebés con hipoacusias de diverso grado y diferentes causas. La sordera o la hipoacusia es la incapacidad total o parcial de oír sonidos en uno o en ambos oídos. En la mayoría de los casos el trastorno es de origen genético y se manifiesta desde el nacimiento.

Sobre la iniciativa de la capacitación virtual, Noé expresó: “Desde el Departamento de Lengua de Señas nos propusimos hacer el curso. Publicamos a través de facebook y la gente se fue anotando y reunimos 18 personas”.

Al evaluar el soporte comunicacional, aseguró: “El presencial es más lindo, como más real, porque lo virtual se corta, tiene mala señal, no se puede ver bien, o no se escucha bien, yo estoy ahí para interpretar. En el presencial estás delante del profesor y ves perfecto el movimiento del cuerpo, porque no es solamente del torso para arriba, hay que mover todo”.

En tanto que Marcela, agregó: “El uso virtual no se ve bien la gestualidad del cuerpo. Es diferente asistir en el aula, con espacio, es más fácil para las personas aprender”. Y agregó que después de cada clase prepara un material grabado y se los envía a los alumnos para repaso.

“El repaso del video muestra, por ejemplo, palabra y cómo es la seña; es importante la visualización para la comprensión. Igual ellos preguntan si hay dudas, hay ida y vuelta”, describió.

Al dar cuenta del alumnado, ambas coincidieron en que presenta mucho interés por aprender y sumar. “Hay una maestra de jardín maternal que se inscribió porque uno de sus alumnos es hijo de una mamá sorda, entonces a ella le interesaba. Hay otras chicas que son primas de un familiar sordo, tenemos una abogada de Paraná que se anotó y está aprendiendo porque está en la parte de los derechos de la discapacidad y es importantísimo para desenvolverse. Los inscriptos son de Cerrito, Crespo, Villa Urquiza y Paraná”, contó Noé.

El curso tiene un duración de ocho meses. “Así se tiene más tiempo para trabajar bien con las expresiones, porque lleva tiempo, para algunos es fácil el aprendizaje de las señas, para otros no; unos hacen la mano fácil pero sin el gesto. En el primer nivel se trabaja con todas las palabras y ya en el segundo nivel se empieza con las oraciones. Eso es lo ideal”, aseguró Bernardara.

Como ya se dio cuenta en otras notas periodísticas de UNO, “incluir es dar más pasos hacia la Lengua de Señas Argentina”. Se necesita que quienes desarrollan una tarea en una oficina de atención al público sepa LSA para terminar con las barreras comunicativas cotidianas.

Reconocer la Lengua de Señas Argentina como patrimonio lingüístico y cultural, brindaría una mejor calidad de vida e inserción social de todas las personas sordas; además de posibilitar la enseñanza masiva de LSA.

El primer día de una semana especial

En Argentina se conmemora hoy el Día Nacional de las Personas Sordas, en homenaje a la sanción de una ley del Congreso Nacional Argentino, el 19 de septiembre de 1885, mediante la que se ordenaba la creación del primer Instituto Nacional para Sordos, que se constituyó en la primera escuela oralista para Sordos del país.

Este año especial por la pandemia de coronavirus, no se organizarán actividades presenciales para compartir con la comunidad porque no están permitidas las concentraciones de personas para evitar la propagación del virus, sin embargo, desde pequeñas acciones como el dictado de un curso de Lengua de Señas por zoom, la semilla de la inclusión va dando frutos.

Además, a partir del lunes y hasta el 27 de setiembre se vivirá la semana internacional de las personas sordas. Esta fecha busca sensibilizar y concientizar sobre las necesidades particulares de los sordos y la importancia de crear programas que permitan su inclusión dentro de todos los ámbitos de la sociedad. Otro de los objetivos propuesta a nivel internacional es impulsar la detección temprana de trastornos auditivos, específicamente de la hipoacusia infantil.