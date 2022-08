Incendios: la lucha parece ser solo de Rosario

“En pocas horas, el fuego ya avanzó unos 10 kilómetros hacia el oeste y de seguir con ese rumbo, hacia la noche podría estar llegando a lugares donde hay viviendas y pobladores rurales”, advirtió el ambientalista.

Javkin, en tanto, envió a través de Twitter un video donde se observaban gruesas columnas de humo que provienen de incendios en el Delta, frente a Rosario. Por otra parte, organizaciones ambientalistas y vecinos autoconvocados de Rosario se congregarán mañana frente al Monumento Nacional a la Bandera, para exigir el cese de las quemas en el humedal y el humo que invade a esa ciudad. Bajo el lema “basta de quemas, basta de humo, basta de esta violencia”, vecinos y organizaciones ecologistas de la zona, se concentrarán a las 18 frente al Monumento Nacional a la Bandera. Entre las organizaciones convocantes aparecen la Multisectorial Humedales y el Paraná No se Toca.

Hasta ahora las voces que se suman para luchar contra la quema de las islas del Delta parecen ser solo rosarinas. Y desde Entre Ríos ¿qué hacemos? El gobierno provincial informó ayer que más de 100 brigadistas entrerrianos, además de Santa Fe, Buenos Aires y Nación, trabajan “sin descanso” en la zona de islas del Delta para combatir los incendios. Además, el gobierno aclaró que viene presentando información a la Justicia Federal de Victoria para dar con los responsables e instó a la población a “reducir acciones que generan grandes quemas”.

Esta fue la respuesta que apareció justo de la polémica se generó desde Rosario, ante el enojo de Javkin. A todo esto, se sumó la presión del ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, quien anunció que este martes presentará información en el Juzgado Federal de Victoria con datos geográficos sobre los lugares donde se vienen iniciando incendios.

“Los catastros están en manos del Gobierno de Entre Ríos y del juez de Victoria, Federico Martín, que es quien puede cruzar la geolocalización que le brindamos en junio del 2020”, dijo el funcionario de Alberto Fernández.

De esta forma, Cabandié también parece pasarle la pelota al gobierno de Entre Ríos, con el antecedente de una vieja discusión que tuvo con Gustavo Bordet a la vista de otras personas hace algunos meses atrás por cómo manejar el tema del fuego en las islas. Por ese entonces, se anunciaba con bombos y platillos la incorporación de tecnología para el monitoreo ambiental, donde Entre Ríos contaría con tres faros que detectarán tempranamente los incendios.

Hoy, de acuerdo a la información oficial, en Entre Ríos continuaban las llamas en los departamentos de Gualeguay, Victoria IV y Victoria V, mientras que fueron “controladas” en el sector Victoria III; en tanto Santa Fe registraba un nuevo foco activo en Rosario, por lo que “el fuego se propaga libremente y puede crecer”.

De más está decir de los efectos adversos que el humo puede tener en la saluda de las personas. El médico alergista, Carlos Crisci, al referirse a la situación que padecen los rosarinos por las quemas señaló: “Poniendo la situación en un extremo, estamos al borde de una nueva cuarentena”.

Ante esto, lo más sensato sería es que todos trabajen de manera conjunta para encontrar a los culpables y no seguir mirando para otro lado. La situación no es nueva y a esta altura parece ser algo irreal que todavía no se pueda llegar a una solución.