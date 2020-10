Incendios: "cambiar la relación con la naturaleza"

Para Culasso en esto se conjuga la “conducta humana perversa, que sigue especulando con los territorios, sino también el cambio climático y lo que puede significar un grado más en el planeta Tierra, para que los incendios se puedan desatar de esta manera. La sequía tampoco es casual, está directamente relacionada con la tala de la selva amazónica y con los bosques nativos en la Argentina. Los bosques son los grandes reguladores de las lluvias y si no hay flora no va a llover en ese lugar”.

El militante pidió tomar conciencia de la gravedad de la amenaza que está padeciendo la casa que comparte la humanidad: “Si miramos el mapa de la NASA, tanto Latinoamérica como África están totalmente prendidos fuego. Y sabemos que esto es principalmente por el avance de la industria ganadera y agrícola”.

En la convocatoria se rechazó el acuerdo entre Argentina y China para instalar fábricas de porcinos en el país.

Acción simbólica

La Multisectorial por los humedales de Paraná planteó que se pensó movilizar al Juzgado Federal como una forma de hacer sentir el reclamo. La dependencia judicial concentra la mayoría de las denuncias por quemas en el Delta del río Paraná, tanto en el fuero Penal como Civil. En concreto, las actuaciones son llevadas adelante por Daniel Edgardo Alonso, a cargo del juzgado Federal 2 de Paraná, quien dispuso diversas medidas de prueba en el marco del expediente. Tanto los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, así como también el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, son querellantes en la causa.

En relación al complejo entramado que subyace detrás de los incendios ilegales y el manejo de los recursos naturales, Culasso planteó que el país “sigue siendo una colonia, porque las decisiones sobre nuestros territorios se toman desde afuera. Y principalmente dependemos de exportar materias primas, sin entender que acá se quedan las miserias y es lo que está pagando el pueblo argentino”.

Intervención

La jornada de protesta llegó hasta la Plaza de las Colectividades, en la zona del Puerto de Paraná. Allí se desplegó una serie de actividades vinculadas al arte y la expresión cultural en relación a la importancia del cuidado del medio ambiente. Las organizaciones convocantes leyeron un documento, además se invitó a expresarse a través de un micrófono abierto, y en última instancia se presentó una cuerda de tambores. En el mismo lugar se realizó un taller para niños sobre los bichos del humedal “para entender desde otros lugares que dependemos de la flora y de la fauna”, afirmó Culasso. Varios especialistas en Biología aceptaron la invitación para hablar sobre la magnitud del daño que están sufriendo los humedales. Una de ellas recomendó no intervenir en esos territorios, “porque no sabemos si estamos plantando especies nativas o no. No nos equivoquemos en esta etapa de desesperación; se deben buscar semillas para hacer plántulas en la casa de cada uno y luego cuando llegue el momento se podrá hacer la reforestación”, se recomendó.