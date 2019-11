Incendio en la cocina de una escuela de Anacleto

La cocina de la escuela integral N° 21 Celia Ortiz de Montoya sufrió un incendio, presuntamente por un cortocircuito, el martes por la tarde. La institución está ubicada en el barrio Anacleto Medina Norte, en calles Facundo y Los Chanás, y por ser una zona carenciada de la capital entrerriana, el poder brindar el almuerzo y la merienda a los estudiantes es una cuestión prioritaria.

Consternados por lo sucedido, los integrantes de la comunidad educativa indicaron que se encuentran extremadamente preocupados por la situación de la escuela en la actualidad.

"En el día de ayer, la cocina de nuestra escuela, donde habitualmente realizamos la leche y el almuerzo a nuestros estudiantes, sufrió un incendio a causa de un presunto cortocircuito que aún tratamos de esclarecer. Ante esta situación, queremos relevar la situación extrema de nuestras condiciones laborales y la manera en que tratamos de garantizarle a nuestros estudiantes el derecho a la educación y la salubridad", indicaron a UNO mediante un comunicado.

"Queremos aclarar que nuestro pedido es por situaciones elementales como la instalación eléctrica, la instalación de gas y las condiciones edilicias que ponen en riesgo, de manera permanente, la vida de toda la comunidad educativa", mencionaron.

Los docentes explicaron que han vivido hechos puntuales como la descarga eléctrica a una docente no contando con disyuntor y el dolor de cabeza de los estudiantes causa de las pérdidas de gas en los talleres, y reiteraron que ante la falta de reparaciones en el edificio se pone en riesgo el trabajo y la salubridad de docentes y estudiantes.

"Venimos reclamando hace muchos años y en reiteradas ocasiones las autoridades de turno nos han prometido numerosos soluciones a nuestros problemas y en su totalidad quedaron sin efecto. Como personal de la comunidad educativa tomamos la decisión de continuar asistiendo a la institución para sostener éste reclamo, con el fin de que no seguir naturalizando nuestras condiciones laborales, como así también para defender el derecho a la educación de los estudiantes, quienes no están asistiendo por lo acontecido", dijeron y finalizaron indicando que: "Nuestra Constitución Nacional explicita el derecho a una educación integral, permanente y de calidad. Como institución, queremos garantizarles a los estudiantes éste derecho y, sin embargo, no podemos construir y hablar de calidad en educación cuando en éste momento, los estudiantes no pueden concurrir a clases por las condiciones de la escuela. Queremos un sistema que no nos siga dejando afuera. Queremos para nuestros estudiantes una educación digna".

