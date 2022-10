Incendio: "En la historia de la nueva Federación nunca ocurrió un hecho como este"

Sebastián Corso es un trabajador del sector privado de Federación que ayer participó de las tareas para apagar el fuego que se generó en una pinturería de Federación. Pasadas unas horas, comenzó a sentir que no podía respirar y no sentía las extremidades, se intoxicó con los gases contaminantes que emanaban de los productos de la casa de venta. Este miércoles, ya estable, continuó con las tareas colaborativas y en diálogo con La Radio de UNO (88.7 La Red Paraná) aseguró: "En la historia de la nueva Federación no recuerdo un incendio de ésta magnitud. Estamos hablando de una familia muy buena, cuyo negocio creció con la ciudad y no se quedaron sin nada, porque la vivienda familiar estaba en la planta alta del local", indicó.