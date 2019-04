La carga de datos se realiza de manera automática y, de esta manera, se generan estadísticas acerca de qué día se efectúan más atenciones y la cantidad total mensualmente, además de la hora en la que se produce la mayoría de las solicitudes del servicio sanitario. Un equipo de 14 operadores trabaja en el primer piso del hospital San Martín de Paraná las 24 horas. Allí reciben los datos, geolocalizan el pedido, detectan cuál es el móvil más cercano y lo envían al lugar solicitado.



Sobre el sistema, el jefe de Comunicaciones del 107, Sergio Altamirano, afirmó: "Lo novedoso es que cuando sale una ambulancia para atender un incidente en determinado lugar, podemos ver a cuántos minutos está. Así se gana tiempo en atención, porque no es necesario llamar a los móviles para ver cuál está más cerca".



Los integrantes de la red de emergencias en Paraná son los hospitales San Martín, San Roque, Escuela de Salud Mental y Gerardo Domagk. También funciona en los centros de salud Ramón Carrillo y Arturo Oñativia (ex Corrales), y el servicio involucra a Colonia Avellaneda, San Benito y el cuerpo de Bomberos Voluntarios. Por otro lado, el sistema opera en La Paz, recientemente se incorporó Concordia y se evalúa implementarlo en la ciudad de Victoria. Los directores de los establecimientos sanitarios adheridos cuentan con una aplicación para celulares en la que pueden hacer el seguimiento de los vehículos.



Actualmente, desde la Dirección de Emergencia Sanitaria trabajan en la colocación de pantallas en los nosocomios San Martín y San Roque de Paraná, lugares a los cuales se derivan la mayoría de los pacientes. En esta línea, Altamirano aseguró: "El operador carga los datos y a través de la pantalla se informa qué móviles se dirigen al lugar, cuánto tiempo falta para que lleguen y cuál es el diagnóstico del paciente. Todo se hace online, de forma informatizada y se gana mucho tiempo en la atención".



Cabe destacar que las ambulancias no sólo atienden accidentología, sino todas las solicitudes que se reciben en la central del 107. "Se hacen todo tipo de atenciones: fiebre, personas alcoholizadas, paros cardíacos. Por eso es muy importante optimizar los recursos que tenemos y darle un uso apropiado a las vehículos para asistencia sanitaria que incorpora el Ministerio de Salud", cerró el Jefe de Comunicaciones del 107.