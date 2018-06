Identificaron los restos de Raúl Maschio, concordiense desaparecido

La familia Maschio y los organismos de Derechos Humanos de Concordia dieron a conocer que los restos de Raúl Ramón "Tito" Maschio, detenido desaparecido durante la última dictadura cívico militar, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el cementerio de La Plata.

Eduardo Maschio, hermano de Rául, contó a UNO que el 5 de abril recibió la comunicación extraoficial de parte del EAAF y el viernes 1 de junio llegó a sus manos la resolución de la Justicia Federal de La Plata que confirma que los retos de su hermano fueron reconocidos. Todavía no hay fecha para la recepción de los huesos en Concordia, pero ya se está trabajando en un acompañamiento hasta el cementerio y un acto a modo de bienvenida, después de cuatro décadas de búsqueda.

A sus 91 años, Alejandrina Laffitte de Maschio, la madre del militante detenido desaparecido, podrá por fin reencontrarse con los restos de su hijo. "Cuando le conté, me dijo que estaba esperando esta noticia. Lo recibió con una entereza que me sorprendió", dijo Eduardo. "Yo atravesé primero por un momento de mucha angustia y dolor y después de mucha paz. Todavía no he podido poner los pies sobre la tierra, pero de a poco voy procesando la idea de que por fin, después de tanto tiempo, vamos a tener un lugar donde llevarle una flor para recordarlo", dijo el hermano tres años menor.

Los restos de "Tito" fueron hallados en la necrópolis de La Plata, donde se hacían enterramientos de personas asesinadas en falsos enfrentamientos por la sangrienta dictadura cívico-militar-eclesiástica. Raúl era estudiante de Psicología en la Universidad Nacional de La Plata, tenía 22 años cuando el 6 de diciembre de 1977 fue secuestrado y desaparecido por un grupo de tareas pertenecientes a las fuerzas conjuntas. Posteriormente fue visto por testigos en el Batallón 601 de City Bell en las afueras de la capital bonaerense.

Sus restos fueron localizados y exhumados por el EAAF en 2009: estaba enterrado en tumba como NN. Y finalmente identificado en abril de este año, informaron desde los organismos de DDHH de Concordia.

"Este hallazgo y la dolorosa confirmación de su detención y asesinato configuran un logro más de la incansable lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Y en particular reafirma el compromiso y la tenacidad de nuestra querida Alejandrina Laffitte de Maschio, su madre, quien durante 41 años no cesó en su lucha por encontrarlo y por lograr verdad y justicia. Hoy a sus 91 años puede recibir a su hijo", afirmaron los organismos en un comunicado.

Al mismo tiempo, reconocieron y valoraron el "trabajo minucioso, científico y de probada profesionalidad del EAAF y la contención que constantemente brindan a familiares y víctimas de la dictadura".

Eduardo Maschio contó a UNO que por la desaparición de su hermano todavía no se ha dictado sentencia judicial. La primera denuncia se efectuó durante la misma dictadura a partir de un Habeas Corpus presentado por la familia. El caso estuvo también incluido en los Juicios por la Verdad.

Según la información aportada a la familia por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el secuestro tuvo lugar durante el denominado "Operativo Escoba", en el cual las fuerzas del terrorismo de Estado arrasaron con los militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML).

"En este momento me gustaría decir que debemos seguir los lineamientos de los organismos de derechos humanos, de reivindicar siempre la vida y luchar siempre por verdad y justicia", completó Eduardo Maschio.