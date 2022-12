Humor Paranaense cumplió seis años de memes y risas

Embed Todas mis redes sociales en este momento. pic.twitter.com/UBYlu2V2SN — HP (@HumorParanaense) December 16, 2016

Las redes sociales, un fenómeno inquieto

Desde 2016, con la aparición masiva de smartphones en el mercado nacional, la creación de contenido se hizo una posibilidad para todo aquel que tuviera algo que compartir a una comunidad y, para Teo, el nicho fueron los paranaenses.

“En su momento arranqué en Twitter porque, en su momento, era una red social que estaba muy instalada y me manejé siempre en ese ambiente”, relató el joven, “luego fueron apareciendo otras redes sociales, como TikTok, que cambió absolutamente todas las formas. Los reels y todas las herramientas que se generaron cuando arranqué son distintas formas de ir innovando en base a las nuevas herramientas que nos ofrecen estas redes sociales: adaptarse y crear un nuevo tipo de contenido para esas opciones”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Humor Paranaense (@humorparanaenseok)

A pesar de la llegada de TikTok, una de las plataformas de consumo y creación más utilizadas en todo el mundo desde 2019 y que explotó durante la cuarentena de 2020, Teo confesó no haberse encontrado del todo con la aplicación, pero que es un pendiente.

“Nunca terminé de instalarme como sucedió en Twitter e Instagram o incluso Facebook, pero quiero seguir metiéndole porque es uno de los grandes cambios en el medio y me gustaría adaptarme. Me innové en el pasado y quién sabe lo que sucederá en el futuro”. Para el joven influencer, Twitter siempre será su plataforma de preferencia porque, desde su perspectiva, “no hay con qué darle, es la mejor, la más graciosa y con la que yo más me divierto y entretengo".

Por otro lado otra cuenta pendiente del creador es Twitch, la plataforma de stream popular para creadores que desean compartir en vivo junto a sus seguidores. "Las veces que la usé noté una buena repercusión pero, como me sucedió con TikTok, no fui constante", reflexionó.

Quitar la "máscara"

En 2017, cuando la página explotó y alcanzó un gran nivel de seguidores, una de las grandes incógnitas era: ¿quién está detrás de Humor Paranaense? La pregunta recorrió la ciudad y por un tiempo fue así, hasta que Teo decidió mostrar su rostro en la cuenta gracias al intercambio con otros creadores que mantenían cuentas con un seudónimo y habían iniciado como él: de forma anónima. “Hablando con La Grondona, una página también de Entre Ríos, me dijo que abandonar el anonimato iba a estar bueno y yo notaría la diferencia”, recordó.

HUMOR PARANAENSE.jpg

No obstante, la idea aún no era convincente y decidió aguardar un tiempo hasta que decidió, poco a poco, mostrar su persona en las redes de Humor. “Pasados los años, el anonimato ya no tenía mucho sentido: mucha gente ya sabía quién era yo, porque si tenía que ir a algún local para un canje o publicidad tenía que presentarme. Decidí decirlo pero sin que la persona, Teo, sea la protagonista”. Desde la perspectiva del también periodista, la página no cambió a partir de ‘revelar su identidad’ porque “el protagonista sigue siendo la ciudad y los memes sobre ella, no cambió en lo fundamental”.

Momentos épicos

El 2022 marcó a Paraná en muchos aspectos, pero los momentos épicos no faltaron: desde la consagración de Patronato como campeón de la Copa Argentina, hasta Carlos, el hombre que fue viral esta semana por mirar el partido de las semifinales del mundial de Qatar en un local de electrodomésticos del microcentro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Humor Paranaense (@humorparanaenseok)

"Eso fue impresionante", expresó, "la notoriedad que tomó al punto de ser noticia a nivel nacional y cómo explotó es el candidato a ser el rey del momento del año para los premios Humor Paranaense 2022", comentó Teo entre risas.

El futuro de Humor Paranaense

Para Teo, los principales objetivos a corto y mediano plazo se enfocan en crecer en Instagram, ya que la plataforma eliminó su cuenta a principios de este año-que en su momento había alcanzado los 100.000 seguidores- y ahora la está reconstruyendo. "No fue algo que me planteé, pero hay que levantarse y seguir. Eso fue un nuevo desafío porque fue volver a arrancar de cero", reflexionó el creador y remarcó que el apoyo de la gente que volvió a seguir la cuenta fue fundamental para motivarlo a asumir esta nueva meta "si bien será muy difícil llegar a los 100.000 nuevamente".

Otro objetivo para el joven será el crecimiento en otras plataformas, que incluye la reactivación de su canal de YouTube: "Tengo ideas y todo, pero también necesito gente para llevar esto a cabo", apuntó.

"Esa conexión con la gente, que van por la calle y piensan en la página al momento de mandar algo para que lo suba, es algo que me pone muy contento" "Esa conexión con la gente, que van por la calle y piensan en la página al momento de mandar algo para que lo suba, es algo que me pone muy contento"

Tras ser consultado por UNO, Teo confesó que se siente orgulloso de lo que Humor Paranaense alcanzó luego de más de media década de existencia en la ciudad. "Me siento personalmente contento porque hoy en día puedo vivir de esto y gracias a la página. Siento mucha satisfacción porque arranqué en los primeros años de la facultad, terminé la carrera y fui creciendo junto con ella. Me llevó por el camino de las redes y me sacó de lo que estudié y los planes que tenía del periodismo".

Por otro lado, el comunicador destacó nuevamente el apoyo de los paranaenses "que siempre están ahí bancando y son lo más importante". "Esa conexión con la gente, que van por la calle y piensan en la página al momento de mandar algo para que lo suba, es algo que me pone muy contento".