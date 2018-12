Hugo Horst realizó una acción solidaria desde el corazón de ciclista

Hugo El Rengo Horst fabricó en Ramírez, con donaciones, una bicicleta adaptada para Alberto Núñez de Carlos Pellegrini, Santa Fe.





El Rengo llegó con el La historia comenzó cuandollegó con el Cicloturismo a la comuna del centro oeste santafesino, en donde viven 6.987 personas, y observó que "un muchacho se trasladaba en una bicicleta playera ayudándose con las muletas".





Hugo, que usa una pierna ortopédica, cuenta que en ese momento le prometió que le iba a fabricar una bicicleta adaptada.





Alberto Núñez habló para Aire Digital y también contó su parte de la historia. "Cuando era muy chico tuve poliomielitis y hoy por hoy me movilizo con bastones. La gente de la organización del encuentro me invitó a participar y ahí lo conocí a Hugo".





En torno a la actitud que tuvo Hugo manifestó su agradecimiento y emoción. "La idea de la bicicleta fue suya. Él la armó y la pensó. Además varias personas de Paraná y Pergamino colaboraron".









La entrega de la bicicleta fue en el marco de otro encuentro de cicloturismo. Esta vez en la localidad de General Ramirez. "Fue un momento muy fuerte porque realmente me emocioné. Ante tamaña generosidad lloré muchísimo".





"No me va a alcanzar el resto de la vida para agradecer lo que hizo esta persona que ni siquiera me conocía", aseveró.





Finalmente sostuvo que "Hugo Horst se merece un reconocimiento a nivel nacional. Es una persona que tuvo un accidente muy grande y pudo salir adelante. Lo que hizo con esta bicicleta adaptada es sorprendente".





Mira la nota que le realizó Canal 6 en la previa del encuentro de Cicloturismo





