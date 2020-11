Huelga de hambre: presos reclaman salidas en Gualeguaychú

El director general del Servicio Penitenciario de la provincia, Marcelo Sánchez, confirmó el hecho pero opinó que “el título de huelga de hambre ha quedado en el tiempo. Ellos no están a puertas cerradas sin comer. Nosotros decimos que son pseudo huelgas de hambre. No es que no ingieran alimentos durante todo el día: no retiran la comida elaborada en la unidad penal”.

Según indicó el funcionario provincial a Máxima, en la unidad penal 9 de El Potrero hay también internos que presentan planteos con pedidos individuales “pero no es un pedido colectivo”.

Por su parte, Ricardo Iglesias, director de la Unidad Penal Nº2, informó que "en este momento, todas las salidas y beneficios están cortados, tanto provincial como nacionalmente. Y los internos federales quieren que le aceleren los trámites de libertades condicionales, salidas transitorias y prisiones domiciliarias".

En este momento, la suspensión de los beneficios y salidas rige para todas las unidades penales de Entre Ríos.

"El servicio penal garantiza el desayuno, el almuerzo y la cena todos los días. Si ellos no lo quieren consumir, se deja constancia y se informa al juzgado, y después se hace un control físico de pesaje y presión de cada interno", dijo Iglesias a El Día sobre las obligaciones que tienen para garantizar la alimentación y el bienestar de los reclusos.