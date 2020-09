La observadora meteorológica de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, Daiana Rivas, adelantó el pronóstico y dijo que que habrá un verano seco, lo cual agravará la situación en torno a los incendios, a la vez que aportó datos que indican la tendencia del clima de la región hacia un tipo tropical. “Las quemas siempre estuvieron pero ahora influye mucho la sequía y la bajante del río”, describió. Desde otra perspectiva, la astrológica, cuyos estudios cursa actualmente, se refirió a influencias planetarias y las relacionó con fenómenos que se desarrollan.

Daiana Rivas: "Hubo gente que se suicidó al fallar un pronóstico del tiempo" Foto UNO/Mateo Oviedo

Una amiga y una fantasía

—¿Dónde naciste?

—En Paraná, en la zona de barrio Rocamora, donde viví hasta los 12 años, me fui a vivir a la casa de mi abuelo en San Agustín y a los 21 años me fui, cuando me casé.

—¿Cómo era Rocamora en tu infancia?

—¡Hermoso! Vivíamos en calle Coronel Díaz, donde estaba Los Hermanitos; en la cuadra había unos 20 chicos de, más o menos, la misma edad, y jugábamos al carnaval, hacíamos picnics, cumpleaños y fiestas. Éramos buenos vecinos y todavía no había tanta gente.

—¿Otros juegos?

—Al fútbol, a la mamá, para lo cual comprábamos pañales y teníamos una cunita con mi mejor amiga, María Laura, y a la maestra jardinera.

Foto UNO/Mateo Oviedo

—¿Lugares de referencia?

—La placita España, a la vuelta, el campito, lugar de exploración, y una casa abandonada, ¡genial!

—¿Qué visión tenías del centro?

—¡Relejos, pero no iba mucho!

—¿Había un límite que no podías trasponer?

—No, porque siempre andábamos en los mismos lugares.

—¿Personajes?

—El panadero (risas), el lechero, un rubio de Cotapa, y el verdulero, quien andaba con un caballito. Todos iban a casa.

—¿Qué actividad laboral desarrollaban tus padres?

—Mi mamá, ama de casa, y mi papá, empleado bancario por la mañana, y a la tarde hacía cobranzas.

—¿Tuviste alguna afición?

—Mi mamá nos llevaba a la Liga de Madres de la iglesia de Luján, donde daban dibujo y fui tres años.

Foto UNO/Mateo Oviedo

—¿Sentías una vocación?

—No, me lo he planteado últimamente. A lo que más jugaba era a la mamá y a cuidar chicos. En primer año de la Secundaria, con Julieta Sas, mi mejor amiga, teníamos la fantasía de estudiar Meteorología, pero averiguamos y se estudiaba en el Sur.

—¿Cómo lo descubrieron?

—Comenzó a interesarme en primer año cuando dieron Geografía y siempre veía los pronósticos en los noticieros de la televisión (risas).

—¿Qué materias te gustaban?

—Mmm… ¿te soy sincera? Ninguna. Un poco Geografía pero nada me llamaba la atención.

—¿Leías?

—Mis padres no me inculcaron esa cultura.

Jefe docente y un aliciente

—¿Qué estudiaste al terminar la Secundaria?

—Me interesó la Criminalística, hice un año pero no hubo frutos porque me resultó muy difícil, ya que al principio dan mucha Física, Química y Matemáticas. Tenía otra perspectiva y eran cinco años. Me casé a los 21 años, fui mamá y a los 23 años ingresé a la Dirección de Hidráulica. Mi jefe, quien también es docente, fue excelente porque nos buscaba cursos, le dije que me gustaba Meteorología e hizo los contactos para que hiciera una formación de observador meteorológico de superficie, lo cual me abrió las puertas para sentirme capaz de estudiar.

Foto UNO/Mateo Oviedo

—¿Qué te atraía?

—La Meteorología me encanta, observar las nubes, el comportamiento del tiempo y predecir, si bien es difícil. No soy pronosticadora pero me las ingeniaba para hacer mis pronósticos propios.

—¿Cuáles son los campos específicos de uno y otro?

—El observador meteorológico trabaja en un campo donde hay una estación agro meteorológica, con muchos aparatos de medición para el viento, termómetros debajo y sobre el suelo, etc. Hacíamos la lectura, transformábamos los datos y observábamos las nubes. El pronosticador lo hace a partir de estos datos, que vuelca en mapas y estadísticas.

—¿La formación se ajustó a tus expectativas?

—Sí. A mi jefe, quien es ingeniero en Recursos Hídricos, lo llamaban para que opinara sobre El Niño, La Niña y otros fenómenos, porque en Paraná no había pronosticadores, entonces me decía que me forme, porque a veces no tenía tiempo para atender a los medios, lo cual también me entusiasmó. Antes de la pandemia, yo viajaba una vez al mes a la reunión que hace el Servicio Meteorológico con varias entidades para su pronóstico trimestral.

Imprevistos y fallos

—¿Podés hacer pronósticos?

—Sí, pero no me considero pronosticadora. Ha habido gente que incluso se suicidó por equivocarse. No llegaría a eso pero es frustrante cuando hacés un pronóstico, viene un pico de baja presión y te cambia todo en cinco minutos (risas).

—¿Cómo interviene ese factor fortuito? ¿Es posible acotarlo disponiendo de mucha información?

—Sí, pero también hay que tener percepción sensorial, como se hacía antes. En Buenos Aires veo que hay muchos comportamientos estancos y no van al campo o a la montaña para ver cómo se comporta el clima. Es la mejor experiencia.

—¿Qué sucede, generalmente, cuando los pronósticos fallan?

—El comportamiento de la atmósfera no siempre es lineal. En una imagen satelital se ven las “olas” que tiene; por ejemplo ves una oleada de presión que viene del Oeste y de golpe, “de la nada”, se genera un centro de alta presión en medio de la ola, y cambia todo.

—¿La información sobre ese centro de alta presión no está en ninguna parte?

—Sí, sí…

—¿Por qué no la tienen en cuenta?

—El pronóstico se hace una vez al día, aunque ahora el Servicio Meteorológico intenta hacerlo a la mañana, a la tarde y a la noche. Pero de golpe se puede generar un centro de baja presión en alguno de los centros de medición.

—¿Qué es lo que lo produce?

—Los movimientos de la atmósfera, la presión, el aumento de la humedad…

—¿Cuántas estaciones de medición hay en Entre Ríos?

—El INTA tiene varias, la Dirección de Hidráulica dos, hay una muy completa en el aeropuerto, en la Facultad de Oro Verde y algunas más.

—¿Cuál es el organismo con información más completa?

—El INTA.

—¿Hidráulica le provee?

—La dirección cuenta, además, con una red de estaciones automáticas, al igual que la Bolsa de Cereales y el INTA, entre quienes intercambiamos datos. Las estaciones de Hidráulica son, más que nada, para las obras que realiza.

—¿El Servicio Meteorológico es más preciso?

—Sí, porque todas las estaciones agro meteorológicas del país tienen la central en Buenos Aires y cada diez minutos el observador llama, se pasan todos los datos y se analizan.

—¿Cuál es el fenómeno que más te llama la atención?

—Las tormentas, las nubes y El Niño. Con El Niño se pueden predecir momentos de sequías o de abundante aguas, pero lo que más me impacta son las tormentas. Cuando se están “armando”, me gusta observar el movimiento, la altura y el color de las nubes.

—¿Qué definen?

—Se puede saber si habrá actividad eléctrica, granizo, viento…

—¿Un fenómeno sorprendente?

—Cuando hubo mucha voladura de árboles en Paraná. Analicé en el historial que ya había habido vientos de esa intensidad y me pregunté por qué en este caso particular cayeron tantos árboles. Sucedió que en los casos anteriores hubo lluvias escasas y en la última venía lloviendo desde hacía bastante, y por eso los árboles salieron desde la raíz. En una capacitación que hicimos en el Servicio Meteorológico vimos cómo influyen las tormentas solares en el movimiento de la atmósfera, incluso luego de dos o tres meses. También se observan permanentemente para ver los cambios y pronosticar.

—¿Cuáles son esos cambios?

—Sequía o demasiada humedad.

—¿Hay datos que avalen la tropicalización del clima en la región, como consecuencia del cambio climático?

—Los veranos de antes eran más estables y ahora surgen, de golpe, tormentas y llueve, o tres días de calor duro y viene una tormentita, lo cual es típico del clima tropical. Las permanentes tormentas en verano es lo más propio del clima que se observa ahora. Es una influencia de lo que sucede en todo el mundo. Antes El Niño era cada cuatro años y ahora es permanente.

—¿El régimen de precipitaciones se ha alterado?

—Es cíclico, porque en las estadísticas se observa que la cantidad de agua anual es la misma. Lo que ha cambiado es que, por ejemplo, en un día llueven 200 mm y después son dos o tres meses que no llueve, cuando antes eran más distribuidos. Por eso el problema con la infraestructura, que no está diseñada para absorber esa cantidad en tan poco tiempo.

—¿Es una tendencia consolidada?

—Sí.

—¿Cómo analizás la bajante del río y los incendios en las islas?

—Las quemas siempre estuvieron pero ahora influye mucho la sequía. En cuanto a la bajante, nunca vi al río así, y eso contribuyó a que se seque mucho el suelo y la vegetación en todas las islas. En cuanto a lo astrológico (ver recuadro) hay un planeta, Urano en Tauro, que está influyendo mucho desde hace dos años y le quedan cinco, así que se provocan muchos sismos y huracanes, entre otros fenómenos, y repercusiones también en la consciencia humana.

—¿Cómo será el verano?

—Sequía, por La Niña, aunque no tan agobiante por las noches.

Cruzando conocimientos

—¿Hay puntos de contacto entre la Meteorología y la Astrología (ver recuadro)?

—Hay puntos de contacto con la Astronomía. Por ejemplo, el Sol cuando tiene tormentas solares influye en la atmósfera terrestre. En cuanto a lo climático, por ejemplo, hay signos que rigen los elementos de tierra, fuego, aire y agua. En este momento hay movimientos sísmicos y climáticos en la Tierra porque hay planetas lentos en Capricornio, que es de tierra, al igual que otro planeta lento que está en Tauro, que también es tierra. También me encanta la Astronomía.

—¿La Astrología trabaja con el cálculo matemático?

—Sí, tiene una parte técnica específica. Y en cuanto a lo geométrico, se trabaja con una rueda zodiacal de 360 grados, en la cual cada signo tiene 30 grados.

Del mirar las estrellas al estudio de la Astrología

“Es una gran herramienta para entender la psicología humana y ayudar terapéuticamente con situaciones que se repiten”, aseguró Rivas con relación a la Astrología, cuyos estudios cursa actualmente en la Escuela de Astrología Casa XI.

—¿Cómo te relacionaste con este conocimiento?

—Desde niña (risas), porque siempre me ha gustado mirar el cielo y las estrellas, y esperaba que pasara algo o una nave. Mi papá tiene una casita en Puerto Alvear, donde las noches son extraordinarias porque se ven todas las estrellas y cosas raras. Cuando era niña pensaba que en alguna de las estrellas había alguien conectado conmigo, telepáticamente (risas), La madrina del padre de los chicos vive en Córdoba y cuando la conocí estudiaba Astrología, me pidió los datos y me hizo una carta natal, lo cual me resultó muy interesante y comencé a leer e investigar por mi cuenta. Además me mandaba sus textos de Casa XI (Escuela de Astrología) y me recomendaba autores.

—¿Alguno fue particularmente influyente?

—Rumi en Psicología y esoterismo, Liz Greene (astróloga y psicóloga), Stephen Arroyo (astrólogo especializado en Astrología psicológica). Richard Tarnas (filósofo, psicólogo y astrólogo) y (Eugenio) Carutti (antropólogo, y fundador y director de Casa XI).

—¿Cuáles fueron las primeras ideas que analizaste?

—Desde el principio me di cuenta de que la Astrología sirve para entender y ayudar a la psicología humana, además de que me ayudó en un montón de cuestiones, sobre todo en ser empática con la gente (risas).

—¿En la carta natal que te hizo la señora encontraste algo de lo cual no eras consciente?

—Ella me explicó lo esencial de la Astrología, la influencia del campo astral, en cuanto a que vivimos en un Sistema Solar y que cada planeta tiene una función psíquica, que al estar en distintas alineaciones al momento del nacimiento, influirán en el humano que nace. A veces uno se cansa de repetir las mismas situaciones y la Astrología puede ayudar. De mi carta natal me sorprendieron varios aspectos medios mmm… (risas), además aprendí que lo que no se hace consciente lo atraes, por destino, para hacerlo consciente. Tengo un aspecto que hace que siempre atraiga tal situación, entonces tengo que aceptar que es algo personal.

—¿La utilizás como una guía?

—Sí, sobre todo cuando me acontecen determinadas situaciones, para afrontarlas y hacerme cargo con más consciencia.

—Uno de los cuestionamientos a la Astrología es que no actualizó su corpus teórico en función de los nuevos descubrimientos astronómicos.

—El ser humano va descubriendo en el afuera según el crecimiento del inconsciente colectivo, la consciencia humana. En principio se conocían los planetas personales, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y las luminarias, Sol y Luna. Luego se descubrieron los planetas más lejanos del Sistema Solar, Neptuno, Urano y Plutón, que tuvo como correspondencia grandes cambios en la Humanidad. A medida que el humano tiene más consciencia hay más descubrimientos.

—¿Se ajustó la Astrología a esos descubrimientos?

—Sí, está la Astrología Tradicional y la que se aplica actualmente. En aquel entonces se hablaba sobre los planetas “maléficos”, Saturno y Plutón, que en realidad lo son para el ego del ser humano. Plutón, por ejemplo, rige lo que es el trabajo duro, que al humano no le gusta, pero es lo que al final determina una estructura. Eso se va actualizando. Ahora hay una mirada más constructiva y positiva.

—¿Ahora se produce conocimiento astrológico?

—No; se usa más como terapia, autoconocimiento y siempre está la moda de los horóscopos, aunque para mí no sirven porque se hace basar la vida sobre eso. Y en realidad es lo que sucede en el cielo pero para el colectivo, no personalmente. Neptuno, que está 23 años en cada signo, Urano, siete años en cada signo, y Plutón, quince años en cada signo, influyen, lentamente, sobre el colectivo. Ahora, por ejemplo, Plutón, el planeta de la transformación, la está generando. Está en Capricornio, que rige todo lo que es estructuras, el Estado, políticas e instituciones, Y Plutón es quien las transforma, y que a partir de 2018 ingresó en Capricornio. Está saliendo a flote todo lo oscuro y que está “debajo de la alfombra” de los poderes, lo cual también funciona a nivel individual.

—¿Qué alcances tiene en lo terapéutico?

—Hay muchos psicólogos relacionados con la Astrología y se hace trabajo conjunto. En la carta natal se pueden observar los bloqueos energéticos que existen, de los cuales en algunos casos se es consciente y de otros no, sobre los cuales se pueden trabajar terapéuticamente.