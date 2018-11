Hoy es un día de sol y calor pero, cómo estará el tiempo el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional en su último informe pronosticó para este viernes por la mañana cielo parcial a algo nublado, con vientos moderados del sector norte. Para la tarde noche cielo algo a parcialmente nublado y vientos leves a moderados del sector norte.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 19 grados y la máxima de 32.

En tanto para el fin de semana, e incluso el lunes, anuncian copiosas lluvias que aplacarán un poco e calor.





Pronóstico extendido





Extendiso viernes.jpg



Para este sábado se prevén lluvias y tormentas a lo largo de la jornada, con temperatura mínima de 21° C y máxima de 31° C.





Para el domingo las condiciones climáticas no cambiarán mucho. Se pronostican tormentas aisladas por la mañana y lluvias y tormentas para la tarde noche. La mínima será de 19° C y la máxima de 28° C.





Para el lunes, persistirán las lluvias y tormentas por la mañana y a la tarde tormentas aisladas. En cuanto a las temperaturas mínimas y máximas promedio, serán de 20° C y 26° C.