Ver oportunidades en una crisis es una virtud reservada para elegidos. Se trata de explorar el potencial de una situación determinada y para ello hay que saber observar desde todos los ángulos. Justo ayer se expresó un hecho de tales características en la capital entrerriana: un medio de comunicación deslizó que era inminente el cierre del Hotel Plaza Jardín, otro tomó el dato y lo desarrolló; se generó una pequeña situación de tensión hasta que hoy, un día más tarde, se conoció el Ministerio de Salud de la provincia inició gestiones para alquilar el establecimiento con la intención de prepararlo para alojar pacientes de Covid-19.

Así, en menos de una jornada, el hotel donde trabajan 22 personas pasó de un estado de casi nula ocupación fruto de la pandemia a una situación concreta de alquiler completo. Puede ser mera coincidencia, también es posible que las autoridades de gobierno hayan reaccionado con una velocidad inusitada, pero, justo es dejarlo saber, existe la opción de que todo haya sido una estrategia de comunicación para crear las mejores condiciones de cara a una operación inmobiliaria.

Hotel Plaza Jardín 2.jpg Así, en menos de una jornada, el hotel donde trabajan 22 personas pasó de un estado de casi nula ocupación fruto de la pandemia a una situación concreta de alquiler completo

Todo es materia de análisis y puede ser señalado como mera especulación, pero la información dura indica que desde la conducción del hotel ayer se informó a UNO que las dueñas no harían declaraciones "por respeto a los empleados, a quienes aún nada se les ha comunicado". Y horas más tarde se da a conocer desde la cartera de Salud que trabajan en transformar al hotel en un centro de atención sanitaria.

Trascendió que hace poco tiempo, a poco de iniciada la pandemia, desde la empresa se realizaron gestiones ante autoridades municipales con el mismo objetivo: convertir el emblemático edificio en una especie de hospital de campaña en pleno centro de la ciudad, mientras dure la emergencia sanitaria. Esas tratativas no prosperaron.





Tras la difusión de esta información, acerca del cierre del Hotel Plaza Jardín y el posible ingreso del establecimiento al sistema de emergencia sanitaria por Covid-19, Carmen Yañez se comunicó con UNO para ejercer una réplica: "Luego de efectivizado el cierre de nuestro hotel ubicado en calle 9 de Julio anoche recibí una consulta para utilizar el hotel en el marco de la crisis sanitaria. La capacidad es de 53 camas y me consultaron por 100, y a esa capacidad no la tenemos ahí sino en el otro hotel de la empresa, el ubicado en calle Urquiza. De manera que desmiento la información de que haya habido tratativas previas, no hubo especulación de ningún tipo. Tampoco hemos respondido a la propuesta".