Horacio Elizondo aseguró que cada uno es líder de su vida, que es maravillosa y compleja

Con esa trayectoria llegará a la capital provincial el viernes, al tradicional evento organizado por Sosa & Asociados, para aportar a los asistentes su visión en torno a los aspectos que uno debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Bajo el eje tradicional del Congreso Funcionalmente, de formar líderes, Elizondo adelantó a UNO las principales líneas de su exposición. "Indudablemente el árbitro tiene una manera muy particular de tomar decisiones, teniendo en cuenta que siempre se presenta la toma de decisiones en situaciones adversas, y bajo mucha presión. Corre de 13 a 15 kilómetros; está siempre en un mismo plano; tiene dos o tres personas que colaboran para la toma de decisiones; recibe una cantidad de estímulos externos que influyen en su reloj de presión, que se combinan con los estímulos internos; y con todo ello debe actuar con inmediatez en la toma de decisión. No es una persona que practica un oficio, y que puede dedicarse un tiempo para tomar una decisión; esa decisión tiene que ser casi instantánea", aportó en el inicio de la charla.





Valorado por su trayectoria, y no solo por haber dirigido una final de Mundial de fútbol, sino más aún por expulsar correctamente en ese partido al francés figura Zinedine Zidane, hizo hincapié en analizar la estructura psíquica y la personalidad de un árbitro a la hora de tomar decisiones, sobre qué cosas se basa y qué contenidos o herramientas tiene que trabajar.





"El árbitro es un gran especialista en tomar decisiones en forma individual, pero quizás tiene carencias a la hora de hacerlo en equipo, porque su gran fortaleza es hacerlo individualmente. Es como un cirujano, que opera, corta y decide, pero a la vez tiene un equipo de trabajo que actúa como soporte de esa decisión. Si eso lo llevás al plano cotidiano, vas a ver que muchas veces nosotros, en nuestra vida tomamos decisiones individualmente, en otros momentos de nuestro día las tomamos en grupo, y en otros momentos quizás en equipo. Estas tres metodologías no son ninguna mejor que la otra, sino que el poder está en cuándo saber utilizar cada uno. Y creo que el árbitro hace de una manera recreativa a lo largo de 90 minutos lo que indudablemente hace una persona a lo largo de su vida, pero tal vez no está tan consciente de que lo hace".





—El Congreso Funcionalmente tiene como uno de sus ejes permanente la formación de los líderes. A nivel social, muchas veces se habla de la necesidad de cambios culturales, y para esa tarea se requieren líderes en todos los ámbitos.

¿Qué observación tiene acerca de esas formaciones en los grupos sociales hoy?

–A mi entender, todos tenemos un pensamiento mágico, y de alguna manera a lo largo de nuestros días y nuestra vida vamos viendo eso, de tener un pensamiento mágico de un Papá Noel o un mago que nos va a solucionar un montó de cuestiones. Y a veces esas cuestiones que queremos que nos resuelvan está en nosotros y no en los otros. Los grandes transformadores de los cambios comienzan por casa, por uno mismo; uno tiene que convertirse en líder. Cuando le preguntás a la gente qué es el liderazgo te dirá un montón de cosas, pero a la vez va a hacer una proyección de lo que él desea. Pero cuando ese deseo se pone en términos de la realidad muchos van a dudar porque no se ven en esa descripción; entonces ¿Si no se ven, por qué proyectan eso? Porque lo están proyectando en otros, y no terminamos de ver la responsabilidad y lo fantástico que tenemos al alcance de nuestra mano, y no podemos verlo porque que no está en un plano de conciencia.

—El líder es uno mismo.

—Terminamos perdiendo de vista cuando eso aparece, y se crea miedo e incertidumbre. Nosotros somos un líder en sí mismo, partiendo de la base que no hay algo que requiera más responsabilidad y sea tan maravilloso como liderar nuestra propia vida. Es un tema muy importante, por qué buscamos un líder en el otro, que debe ser de determinada manera y características, determinados perfiles, y nosotros somos un líder en sí mismo porque lideramos la vida de cada uno, que es maravillosa y complicada a la vez. Podemos encontrar un montón de cuestiones a lo largo de nuestro día, de toma de decisiones.





—¿Su aporte proviene de la experiencia, o se ha nutrido de conceptos de la ciencia o de distintas disciplinas?

—En el transcurso o desarrollo de cada uno, cada uno va viendo si está conforme, si es feliz, qué le gustaría cambiar. Cuando vos empezás a plantearte estas cuestiones que pasan todos los días, llega un momento que decís hasta acá puedo llegar, pero necesito otras herramientas. Uno va tomando decisiones permanentemente en cada uno de los universos que transita en la vida cotidiana. Algunas te reportan más felicidad, otras te gustarán más o menos. Pero se trata de ser conscientes de que tomamos decisiones. Y tomamos decisiones todos los días, y lo hacemos para ser felices, o más felices de lo que somos. Cuando uno descubre y llevás al plano consciente que uno toma decisiones durante todo el día, surge cómo hago para entrenar la toma de decisiones. Ahí está la cuestión central: buscar otras herramientas y oficios, profesiones, ciencia, para nutrir más esas decisiones. La mente se amplía y no vas a hacia una calle de mano única, sino que convertís tu vida en una autopista: ahí uno puede bucear más, y se da cuenta de que la vida es muy simple y que la volvemos compleja nosotros.





—El arbitraje es un lugar incómodo, pero a juzgar por su criterio, gran formador de carácter y personalidad.





—El arbitraje es como una mínima sociedad de incomprendidos. Creo que a la hora de comenzar el partido queda de lado, porque el árbitro tiene una personalidad y una estructura psíquica que le gustan esos desafíos y siente placer en tomar decisiones en ese lugar y esa manera. Es como en la época de Roma cuando soltaban los leones. No tenés hinchada, nadie que te apoye, aún después de una mala jornada lo defienda, porque ahí se ponen todos se acuerdo para matarte como hacía Nerón, que bajaba el pulgar. Pero el árbitro sigue intentando al partido siguiente. Y lo que lo lleva a ese lugar es el desafío de sentirte libre. El oficio moldea mucho tu carácter, ansiedad, paciencia, decisión. En un mundo exacerbado, pasional, fuerte, justamente el árbitro tiene que balancearse, donde hay muchas personas desbordadas o excitadas porque las cosas le salen, o frustrados porque no le salen, y el árbitro tratando de equilibrar ese mundo de decisiones en la disputa de otros, con el esfuerzo de controlarse a sí mismo para controlar el juego





El programa de temas y expositores





Profesor de Educación Física, con más de 20 años de trayectoria en el referato, electo mejor Mejor referí del mundo 2006 por la FIFA, y con el récord de haber dirigido un partido inaugural y la final en el mismo Mundial de Fútbol de 2006, se encargará de abordar el tema Tomar las mejores decisiones bajo presión y en situaciones adversas. Su experiencia en el arbitraje le ha permitido avanzar en nuevos terrenos hoy de la consultoría deportiva y docencia, además de seguir vinculado a comisiones técnicas de árbitros, en la Asociación del Fútbol Argentino y ahora en la Conmebol.