Ignacia Rossi, conocida como Chechi, es la ordenanza de la escuela Nº 6 Ernesto Bavio de Paraná y desde hace 25 años brinda y recibe el afecto del alumnado que transita por el establecimiento educativo.

“Todos los años hago mi trabajo con el mismo cariño, con el mismo empeño, como desde el primer día que empecé. Lo más lindo son los chicos. Que ellos me abracen quiere decir que están contentos, están contenidos. Eso no tiene precio”, describió al llegar al octavo piso del hotel.

En su trayectoria por el patio y las aulas de la centenaria escuela jamás pensó: “Que por hacer las cosas bien, me harían un reconocimiento como este”, y agregó: “Lo más lindo que guardo en mi corazón son los encuentros que tengo con aquellos niños que hoy son hombres y vienen a saludarme y me dicen: ‘Hola Chechi, ¿se acuerda de mí?, soy fulanito, yo estuve en la escuela y usted me abrazaba, me daba un beso’, eso no tiene precio”.