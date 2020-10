Hermanos Etchevehere recusaron al juez Flores y no fueron a la conciliación

Los integrantes de la familia Etchevehere que están enfrentados a Dolores Etchevehere por la propiedad del campo recusaron al juez Rafael Flores, por lo que no se presentaron al encuentro de conciliación.

“Hoy no vamos a la audiencia porque recusamos al juez Flores. No puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido”, destacó Luis Miguel Etchevehere.