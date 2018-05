"He sido la personas más difamada y siempre se volvió en contra cuando el pueblo decide"

Tranquilidad fue la palabra que repitió ayer varias veces el intendente, Sergio Varisco, durante una conferencia de prensa. El mandatario municipal se mostró tranquilo y aseguró estarlo, luego de haber pasado 10 horas en el centro de la información política y judicial, a partir de una serie de allanamientos que se realizaron en su despacho en la Municipalidad de Paraná, en oficinas del Concejo Deliberante, en la casa de su madre (Magda Mastaglia) y en otros domicilios, entre los que se pudo confirmar que estuvieron la casa del concejal Pablo Hernández y de la funcionaria municipal Griselda Bordeira.









Las medidas fueron dispuestas por el juez Federal Leandro Ríos en el marco –según trascendió– de la investigación de la denominada "causa Celis" por venta y tráfico de estupefacientes, y respondería a la búsqueda de datos sobre dichos de una funcionaria y un concejal en la investigación de la supuesta organización delictiva que encabezaría Daniel Tavi Celis , la cual cobró fuerza con más de 20 detenciones tras las intercepción de una avioneta con 317 kilos de marihuana en la zona de Colonia Avellaneda a fines de mayo de 2017.





La noticia sobre los allanamientos se convirtió rápidamente en uno de los temas periodísticos de la mañana en la provincia, con repercusión en medios de circulación nacional.









Tras los allanamientos, el secretario Legal y Técnico del municipio, el abogado Walter Rollandelli, señaló: "No se encontró nada relevante para la causa". En ese sentido indicó que se abrió una vieja caja fuerte ubicada en la oficina del intendente que estaba en desuso y que la Policía Federal se llevó algunas computadoras. Los resultados también fueron negativos en la requisa del domicilio particular del intendente, afirmó.





Allanamiento a Varisco (4).jpg



Más tarde Varisco diría que en la caja fuerte había un sobre dirigido al último intendente de la dictadura, Carlos Quintero.





También pudo verse desde primera hora en el municipio al abogado paranaense Rubén Pagliotto, quien representará al presidente municipal en la causa.





Por la tarde Varisco dio una conferencia de prensa en la que se mostró distendido, pese a las circunstancias y evitó claramente victimizarse. "El juez (Ríos) ordenó procedimientos judiciales en los que colaboramos, como en su momento dijimos. Abrimos las puertas del municipio, los archivos, las anotaciones particulares, todo, para que la Justicia dilucide y yo soy el más interesado en que rápidamente se llegue a la verdad", indicó. Luego precisó: "No he sido imputado ni nada por el estilo. Simplemente, estamos colaborando con la Justicia y nos parece bien que se ordenen estos procedimientos para aclarar esto", reiteró.





"No quiero victimizarme políticamente en este tema porque está en manos de un juez que ha actuado con absoluta seriedad", afirmó Varisco. "Por haber sido elegido por la voluntad popular como intendente, les debo a los vecinos una explicación de lo ocurrido esta mañana", dijo. Luego agregó: "Esto no hubiese sucedido en otras épocas. Esto sucede en el marco de un Poder Judicial que actúa en la órbita de su competencia de manera absolutamente independiente, porque de otra manera, no se pueden hacer este tipo de procedimientos", resaltó.





Además, subrayó: "Estoy muy tranquilo y, como tengo la conciencia absolutamente tranquila de que mis vecinos me conocen, abrimos toda la colaboración para que el Poder Judicial pueda hacerse de todos los elementos que quiera para que se haga el peritaje correspondiente".





En la misma línea de razonamiento, Varisco afirmó: "Acá no hay privilegios para nadie, no hay hijos ni entenados. Creo que esto se deriva de un procedimiento de hace unos 10 días, donde estarían involucrados algunos empleados municipales, por lo tanto no me parece mal (el operativo). Ni el Gobierno ni mi persona tienen nada que ver con esto. Y por eso, todo el gobierno y nuestros funcionarios estamos a disposición de la Justicia y queremos que se dilucide rápidamente", afirmó.





allanamiento2.jpg Foto UNO



Sobre lo incautado, Varisco informó: "No se encontró nada raro ni vinculado a la Ley de Estupefacientes. Se llevaron los celulares que he utilizado en distintas épocas, la computadora y hasta ofrecí todo lo que anoto de puño y letra. Todo lo que es el proceso electoral de las últimas cinco elecciones, pero con toda la tranquilidad, incluso, para que se vea cómo uno trabaja en política".





En la parte final de la conferencia, Varisco se mostró optimista respecto del impacto que tendría la noticia entre los paranaenses. "En otros casos, no en este, he sido la persona más difamada y siempre se le ha vuelto en contra al momento del que el pueblo decide. Así que estoy con mucha tranquilidad, porque si algo tengo es que somos los funcionarios municipales que menos cobramos en todo el país, andamos sin custodia y no tenemos chofer ni seguridad", apuntó.