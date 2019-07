"Hay que recomponer salarios y jubilaciones para recomponer el consumo"

EN VIVO Desde el Centro De Convenciones de Paraná

El candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, visita este martes Paraná.

Acompañado por el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, Fernández ofreció una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones de Paraná.

Agenda

Fernández se reúne con empresarios de distintas ramas de la producción y la industria en horas del mediodía.

Luego, en el Club Paracao, Fernández con Bordet y los candidatos a legisladores nacionales por Entre Ríos mantienen un diálogo con jóvenes dirigentes y referentes de toda la provincia.

Las frases de Fernández

* “La región Centro tiene mucho para darle a la Argentina. Tenemos que prestarle atención. Argentina tiene que dejar de declamar federalismo y tiene que empezar a ejercerlo, dándole posibilidades de desarrollo a las provincias”.

* “El gobierno que se viene es el de un scrum entre gobernadores y presidente, y vamos a hacer la argentina federal que hace falta”.

* “Estamos debatiendo dos países contrapuestos: el esquema de la especulación promovido por el Banco Central, y del esquema productivo. Cuando hablo con pequeños y medianos empresarios todos padecen la falta de crédito y la caída del consumo, por las importaciones indiscriminadas. Mi mayor anhelo es que las pymes puedan ser lo que siempre fueron, el motor que ha movilizado la economía argentina, ese motor que está apagado hace cuatro años. Tenemos que volver a insertar en el sistema a toda la gente que ha caído en la pobreza y a las pymes hay que darles las herramientas para que puedan crecer”.

* “Quiero que los jubilados tengan medicamentos gratis. Diez días de intereses de Lelics me alcanzan para darles ese aumento. El problema es dónde te parás, si al lado los jubilados y de los que producen, o del lado de los bancos. Quiero tener un sistema financiero que preste plata y no que haga negocios especulativos con el BCRA”.

* “Creo que la inflación hay que combatirla de otro modo, porque está visto que no era el consumo lo que la generaba, ni la moneda. Han deteriorado el consumo durante cuatro años y la inflación sigue galopando”.

Agrotóxicos

* “Es un tema que tenemos que abordarlo con seriedad. Nadie quiere que nadie termine contaminado por el uso de agrotóxicos pero queremos que esto no se convierta en un boomerang contra la producción. Hay que buscar un punto intermedio entre ambas cosas. Que la producción se pueda sostener y que se haga en condiciones de seguridad para los que estén cerca y para los que consumimos los productos. He visto el fallo. El espíritu es muy loable y compartido por todos, pero es un poco desmedida la decisión final porque excluye muchas zonas productivas que pueden ser utilizadas”.

La situación actual

* “Entiendo que los argentinos hemos llegado a un punto en que entendemos que no se puede seguir viviendo así. Estoy convencido que todos entienden que hay que dar vuelta la página para encontrar un futuro mejor. Queremos volver y ser mejores de lo que fuimos, aprender de lo que pasó, corregir lo que se hizo mal y profundizar lo que se hizo bien. Del otro lado tenemos a alguien que nos promete hacer lo mismo pero más rápido y eso es hacerle terrible la vida a la gente”.

“Hay que pegarle al chacho para que aparezca el dueño. Yo le pego a Macri y me contesta el Fondo”

Primeras medidas

* “Hay que recomponer salarios y jubilaciones para recomponer el consumo, que es lo que esta paralizado en Argentina”.

* “La caída del consumo en supermercados debería avergonzarnos porque esto es gente que no compra alimentos”.

* “Voy a terminar con la timba financiera y voy a ponerle fin a los especuladores. Voy a volcar todo los recursos a la producción y que la pymes vuelvan a tener crédito, no que vayan con un cheque y le descuenten 78% de interés. No quiero más eso. Se puede hacer, solo falta decisión política”.

Retroceso del Estado

* “No podemos permitir que el Estado se desentienda de los más débiles. Máxime en un marco de tanta desigualdad. Alfonsín decía que no debemos dejar de la lado la ética de la solidaridad; no podemos vivir en paz cuando hay gente que se ha caído del sistema, en un país donde el total de chicos de 14 años, uno de cadas dos, es pobre. Ese chico que padece la pobreza hoy no tiene futuro porque va dejando la escolaridad, va dejando de recibir las vacunas y va quedando fuera del sistema en un mundo que cada vez exige mas capacitación. No quiero vivir en una sociedad que se desentiende del más débil”.

* “Esta idea de la meritrocracia, donde cada uno se desarrolla según su merito, es un gran llamado al individualismo. Yo nací con criterio solidario y no esperen que me desentienda de los que están en peor situación”.

En este punto Fernández volvió a hablar de las pynes que sobrevivien en condiciones desiguales de competitividad. “Han llenado el mercado de productos importados, zapatillas, ropa y han destrozado la industria del calzado y textiles; y no les importa. A mi sí me importa”. “Quiero un Estado presente que resuelva las inequidades y que arbitre cuando las desigualdades aparecen, un Estado que se pare del lado del mas débil”.

Batalla cultural en los medios

* “La mejor forma de dar batalla es decir la verdad. La gente puede mirar propaganda política pero el mundo real es otro. El mundo real es abrir la heladera y encontrarla vacía, la angustia con la que viven millones de argentinos que piensan que pueden ser despedidos en cualquier momento, y explicarle a la gente que se ha llegado a este punto por la desaprensión de un gobierno”.

Economías regionales

* “El acuerdo del Mercosur no existe, es otra mentira del gobierno. Es una serie de premisas sobre las que se va a negociar en los próximos dos años”.

* “Quiero trabajar con los productores y para eso debemos trabajar codo a codo con los gobernadores.

* "Hemos llegado a un punto increíble le han puesto retenciones a producciones regionales, a la industria. Hay que empezar con otra lógica”.

FMI

* “Cuando negociamos con el FMI (Gestión de Néstor Kirchner) les planteamos ‘déjennos hacer las cosas a nuestro modo; si las hacemos como ustedes quieren nunca vamos a pagar la deuda. Un año y medio después cancelamos la deuda y dos años después salimos de default. El modo nuestro que es crecer, volver al consumo, a los créditos ara pymes, mejorar nuestro dólar para que sea competitivo para Argentina y, sobre esa base, podremos exportar; y exportando vamos a tener los dólares para pagar. No esperen que paguemos con más presión porque ya no se soporta más presión”. “La única salida es hacer crecer la economía, exportar y conseguir los dólares. Y allí el campo tiene un rol importante, como Vaca Muerta. Debemos prestarle mucha atención para que nos ayuden a salir de esta encrucijada”.

La Justicia

* "La justicia federal está mal. Tenemos que corregirla. Hay muchos motivos estructurales por la cual está mal, como colapso de causas que impide rendir en tiempo en forma. También hay problemas en la selección de jueces y allí el Consejo de la Magistratura tiene una responsabilidad importante. Se suma la conducta de algunos jueces, sin generalizar. Hay que resolver los problemas con los mecanismos que el sistema institucional nos da y que actualmente no se usan”.

Ministerio de la Mujer o de la Igualdad

* "Vamos a crear un ministerio para garantizar que en Argentina se termine con la desigualdad. Es prioridad. Debe general condiciones de igualdad para todos, para las mujeres y para todos los géneros.

* “Me quiero sumar a la demanda feminista, que me parece legítima y razonable, que nos hace crecer como sociedad”. “Cuando veo violencia de genero o discriminación hacia la mujer siento que vivo en una sociedad de otro siglo”.

Subsidios al transporte

* “Eso tiene que ver con el federalismo. La ciudad más ampulosa (CABA), que tiene el ingreso más alto por cápita de Argentina tiene subsidio de transporte. Esa desigualdad me parece intolerable y hay que corregirla. Ese es el Federalismo declamado y no ejercido. Es una decisión política y lo tenemos que resolver”.

Retenciones al campo

* "El campo tiene que ser parte de la Argentina que viene y necesitamos que produzca y exporte. De ninguna manera podemos empeorar su situación en términos impositivos porque se está al límite.

* "Macri va a dejar un déficit fiscal del 6% y hay que resolverlo, pero no lo vamos a resolver complicando aún más la situación del campo”.

Reforma laboral y previsional

* “La reforma previsional ha sido de enorme costo para los jubiliados que solo perdieron. Este 15 o 20% del dinero de la reforma fue a parar a la provincia de Buenos Aires, para María Eugenia Vidal, pero no se convirtió en mejores condiciones de vida para ningún bonaerense. Estamos en deuda con los jubilados y tenemos que mejorarles su situación y por eso estoy preocupado para aumentarle las jubilaciones y para que no paguen los medicamentos”.

* “Argentina se achicó tanto que dejó de recibir impuestos por el consumo y las ganancias. Tenemos que expandir la economía para que el Estado vuelva a recaudar y deje de achicarse”.

* “Cuando asumimos en 2003, con 25% de desocupación, teníamos un sistema de doble indemnización y sin embargo creamos 4,45 millones de empleos. Con una economía decrépita como esta, es caro el que trabaja, es cara la luz, el transporte, porque la economía es chiquita. Hay que dejar de ajustar”.

Tarifa eléctrica diferenciada para provincias productoras

* “Ya fue una demanda del gobernador Bordet y tenemos que evaluarlo. Es cierto que las provincias productoras de la energía deberían tener un trato preferencial. Es algo que tenemos que estudiar pero el planteo está hecho”.

Mensajes para la juventud y los indecisos

* “A la juventud le pido que sea la conciencia crítica de la sociedad, porque es la destinataria del futuro y tienen que exigirnos, a los que estamos construyendo el presente, todo lo necesario para garantizarles el futuro que se merecen. Queremos una juventud que haga lío (como dijo Francisco) y si me ven desviarme de o que he prometido, que salgan a las calles y me lo recuerden”.

* “Al indeciso le pido que entienda que tenemos la oportunidad de un país distinto y que vengo con a vocación de construir un país para todos, y terminar con la venganza que tanto daño nos hizo”.

* “Del otro lado les prometen hacer lo mismo que hasta ahora pero más rápido. Cual es la opción?”

* “A los candidatos de Entre Ríos les pido que sean como son, gente comprometida y honesta”.

Conceptos de Bordet

* “Con Alberto venimos trabajando desde hace mucho tiempo y tenemos internalizado cuáles son la necesidades que tiene la provincia y el aporte que puede hacer Entre Ríos a la Nación y al sistema federal. Tenemos una oportunidad importante de tener un presidente que acompañe el desarrollo estratégico que la provincia necesita”.

* “Le hemos planteado tres ejes para la provincia, compuestos por un sistema de puertos integrados, una nueva matriz energética y un sistema vial primario, secundario y terciario en condiciones para garantizar competitividad a las economías regionales. Alberto me pidió que defina dos ejes más para legitimar compromiso previo y esto habla a las claras del compromiso que tiene. Tenemos un proyecto unificado un país, con un horizonte de crecimiento, de empleo y la necesidad de abandonar la matriz especulativa”.

Campaña

El gobernador destacó el encuentro del viernes en Villaguay donde asistieron todos los intendentes, legisladores, concejales “para ponernos de acuerdo con los lineamientos de la campaña”. A la vez resaltó que la recorrida por la provincia se está realizando con mucha austeridad, con vehículos propios. “Vamos a tener un resultado favorable en la provincia”, confió.

* “Venimos de tener elecciones provinciales que nos dejaron con gran entusiasmo por haber obtenido el 58%. Estamos organizados en todo el territorio trabajando para la candidatura de Alberto Fernández”.