Hay más gimnasios funcionando: instan a ir a los habilitados

Creció la cantidad de gimnasios en Paraná

Según las estimaciones de la Cámara Paranense de Gimnasios, hoy son alrededor de 150 los locales del rubro que funcionan en la capital provincial. Solo hay inscriptos en dicha Cámara 60, pero hay muchos otros que forman parte de la oferta en la capital entrerriana, con diferentes disciplinas que se promueven para dejar atrás el sedentarismo y adoptar un estilo de vida más saludable.

En todos los casos deben cumplir con lo que establece la ordenanza municipal 8903. Y en este sentido, Scocco subrayó que hay que prestar atención al concurrir a un gimnasio, verificando que sea un lugar habilitado. Sobre este punto, señaló: “Hay gimnasios muy chiquitos y también algunos instructores que hacen actividades en espacios públicos. En este último caso no está legislado y genera un problema, porque no tienen regulación alguna. Para funcionar como gimnasio, nosotros tenemos requisitos, como contar con asistencia médica, que el responsable sea un profesor de Educación Física y demás. Son un montón de puntos que hacen que la actividad esté reglada y por ahí, al crecer el mercado, el control no termina de ser eficiente. Y se genera una especie de mercado paralelo en esta actividad que atiende una demanda”.

La preocupación de la Cámara que nuclea a los gimnasios acerca de esta cuestión es razonable: mucha gente recurre a entrenadores que dan clases en una plaza, con mínimos elementos, sin conocer cuál es su formación, exponiéndose a sufrir lesiones si hacen algún movimiento inadecuado. “Es una discusión que da la Cámara hace años y es algo en lo que trabajamos siempre, pero nosotros no somos un organismo de control. Que no se controlen estas cuestiones es un problema sobre todo para la comunidad, no tanto para el mercado. Falta más control en los espacios públicos”, sostuvo Scocco, y lamentó: “Hicimos un proyecto de ordenanza para actualizar la actual y modernizarla, acorde a la realidad actual, pero no fue tratado” .

gimnasios plaza.jpg Diego Arias / UNO.

Por su parte, Hernán Bonarrigo, propietario de un gimnasio de calle Carbó, comentó que desde el Colegio de Profesionales de Educación Física de la Provincia están impulsando una ley que regule la actividad de los gimnasios, habida cuenta de que puede haber muchos funcionando que no tengan la habilitación correspondiente: “Está muy desregulado, por eso se busca crear esta ley. Hoy, desde el punto de vista legal, cualquier persona que tenga dinero puede poner un gimnasio, si cumple con la Ordenanza Municipal 8903, que dice que el director del lugar tiene que ser un profesor de educación física, o un instructor cuyo título esté habilitado por el municipio. Pero queda una nebulosa muy grande, porque hay títulos que se obtienen formándose seis meses. Y hoy está habiendo muchas actividades, como el CrossFit, o el entrenamiento funcional de alta intensidad, donde el sistema cardiovascular se exige demasiado y hay que estar capacitado para dar una clase así. No siempre pasa, y esto se da no solo en Paraná sino en toda la Argentina”.

Demanda

En referencia la demanda actual en Paraná, Diego Scocco explicó: “Las estadísticas dicen que en la Argentina, el 7,8% de la población va al gimnasio; es la media nacional. Si bien no hay cifras puntuales con respecto a Paraná, si consideramos que el 10% más o menos va al gimnasio, hay que estimar que son al menos 32.000 paranaenses los que concurren a uno. Haciendo cálculos, cada gimnasio debería tener casi 215 clientes en promedio. Con estos datos, evaluamos que es baja la demanda”.

“Desde la Cámara tenemos la responsabilidad de que esa cantidad se eleve cada vez más, tratando de que más gente adhiera a la actividad física”, subrayó, y aseguró: “Me gustaría que haya más personas haciendo actividad física. Por eso también es importante regular la actividad en los espacios públicos, porque al hacer actividad física a cualquier lugar, la gente que se lesiona o tiene algún problema, no va a ir a otro gimnasio que esté reglado y habilitado, sino que seguramente se va a quedar en un sillón en la casa y pasa a ser parte del 64% de los argentinos que son sedentarios”.

En cuanto a si aumenta la demanda con el ascenso de la temperatura, en un intento de “verse mejor en el verano”, como promocionan algunos gimnasios, afirmó que en la mayoría de los espacios ya no hay una demanda estacional, sino que se sostiene todo el año: “Esa es otra cosa que cambió la pandemia: la gente entendió que estar saludable es lo mejor. Y el beneficio esencial que tiene la actividad física es que aumenta la autoestima. Lo demás, la salud, la sociabilización, estar mejor con uno mismo y con el resto, es parte de este incremento en la autoestima”.

“Mejora la salud en términos generales y nuestra misión en la Cámara tiene que ver con inspirar a las personas a moverse a una mejor calidad de vida”, concluyó.