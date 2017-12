Hay 415 postulantes para adoptar, pero el 80% solo pretende a niños de hasta 3 años

Este año cerró con 415 legajos de aspirantes a guarda con fines adoptivos en la provincia. Destacaron que la cantidad más o menos se mantiene en el tiempo entre las altas provisorias, los admitidos y los que se dan de baja. Pero advirtieron que el 80% pretende a niños de hasta 3 años, cuando la necesidad de chicos de más edad es la que prevalece. En febrero se volverá a abrir este registro de gran importancia y que en la provincia es la esperanza de muchos.

UNO María Silvana Spais, la secretaria del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de "Lo importante de esa cantidad (415) es diferenciar según la disponibilidad adoptiva. Es decir, saber para qué se postulan, porque de ese número de legajos se reduce a menos del 10% los que quieren adoptar a niños de más de 7 años", dijo aMaría Silvana Spais, la secretaria del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de la Provincia. Contó que muchos se dan de baja y no renuevan el pedido porque una vez admitidos tienen que volver a manifestar la intensión de continuar con el proceso y como el tiempo que transcurre varía la vida, hay quienes desisten, aunque se debe destacar también a los que se suman ante cada convocatoria. "Alentamos a que se sostenga la idea de ser familia por adopción", agregó Spais, y dijo que en la última convocatoria de noviembre se inscribieron 19 nuevos postulantes. El llamado de febrero, que es el próximo, la convocatoria siempre es más flojo, tal vez por la altura del año. De todos modos cada vez que se hace el llamamiento se realizan entre 17 y 19 nuevas inscripciones las veces en que menos hay y entre 25 y 30 las que más", destacó.

"Insistimos en poder dar cuenta de que la disponibilidad es para niños tan pequeños y sin problemas de salud, y en muchos casos quienes hoy están esperando por una familia distan mucho de eso porque superaron la primera infancia, o son grupos de hermanos a los que ya se les ha declarado la adoptabilidad. Esto es lo que por ahí hace el trabajo del Registro, poder hacerles conocer a quienes aspiran a una adopción de estos niños que esperan. La adopción está puesta en el derecho de los niños", dijo Spais.

Ayer se conoció el llamado para la nueva convocatoria de febrero para recibir solicitudes de inscripción a partir del 1° y por 10 días hábiles.

Los interesados deberán concurrir a la sede del organismo que se encuentra en Santa Fe 278 de Paraná o a la Defensoría Pública más cercana a su domicilio. Se debe acompañar del DNI (de ambos en caso de tratarse de un matrimonio o unión convivencial); documental que acredite domicilio actual en Entre Ríos; y documental que acredite la residencia en la provincia con una antigüedad mínima de dos años.

Para mayor información hay que cercarse o comunicarse al (0343) 4209575/576, en horario de 07 a 13; se puede ingresar a la página web: http://mpd.jusentrerios.gov.ar/registro-unico-aspirantes-a-adoptacion; o escribir al correo electrónico: ruaer@jusentrerios.gov.ar.

Son 73 los niños de hasta 12 años que ya tienen sentencia de declaración de adoptabilidad y según contó Spais son 35 los que esperan por una familia. Además, 27 pertenecen a grupos de hermanos de dos a seis integrantes.

"El otro gran número que nos preocupa es que hay 38 adolescentes de 13 a 18 años, que es la mayor complejidad para encontrar una familia. Todos están, o en su mayoría, a disposición del Copnaf, bajo su órbita", contó Spais. De los 38, 12 tienen alguna patología de salud compleja.

Spais agregó que apuestan a la singularidad de cada situación. Se sabe que los tiempos no son cortos y que lo que rige es el derecho del niño a tener una familia. "No todas las familias tienen una disponibilidad amplia, y hay familias que requieren de evaluaciones más largas con acompañamientos y terapias psicológicas de apoyo, que es algo muy importante. Si hablamos de familias que tienen disponibilidad de niños tan pequeños, hay que tener en cuenta que los registros se ordenan por fecha de inscripción y el 80% de los legajos están esperando", dijo la especialista, y explicó que la disponibilidad adoptiva es la que no coincide. "Tenemos situaciones de postulantes de este año que se inscribieron en mayo y ya están con una guarda con fines adoptivos, en procesos de vinculación, ya se relacionan o se están conociendo con quienes esperan que sean sus hijos. Y por otro lado hay postulantes de 2012 con un perfil acotado para uno o dos niños de menos de 2 o 3 años que aún esperan. Pasaron el proceso de evaluación, pero la situación no llega".