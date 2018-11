Hay 149 obras sin fondos previstos en el proyecto de presupuesto

APF Digital. Las obras figuran en un anexo al proyecto de ingresos y gastos que el Ejecutivo envió a la Legislatura, y que está discutiendo Diputados, como previstas pero sin los fondos para su financiación y concreción. Un total de 149 obras de infraestructura, hidráulicas y sanitarias así como construcción y refacción de caminos, hospitales y escuelas están previstas pero sin fondos en el proyecto de presupuesto 2019 , según la información a la que accedió. Las obras figuran en un anexo al proyecto de ingresos y gastos que el Ejecutivo envió a la Legislatura, y que está discutiendo Diputados, como previstas pero sin los fondos para su financiación y concreción.





Este esquema de trabajo se prevé año a año en el presupuesto, a través de cláusulas como las que en el proyecto 2019 está contenido en el artículo 21º: "Apruébese el Plan de Obras Públicas detallado en Planillas Anexas, cuya ejecución será dispuesta por los organismos con competencia en la materia, conforme a los créditos presupuestarios asignados y/o las disponibilidades de recursos o fuentes financieras que se obtengan para ejecutarlas, durante el Ejercicio Financiero 2019"





En el detalle, figuran 44 obras del programa de asistencia técnica y ejecución de la política en obras de arquitectura, en el que se detallan obras de gran importancia, como el campus de la Uader, que debe erigirse en los terrenos que pertenecían al Ejército. También 12 del programa de planificación y gestión integral en materia de recursos hídricos, donde se listan acciones de gran envergadura como la defensa costera central de Concordia. Además, en el programa de saneamiento hídrico se mencionan 55 obras cloacales y de potabilización de varios puntos de la provincia, como por ejemplo la ampliación de la red de cloacas de Colón y Diamante y la planta potabilizadora de San Salvador.





En el mismo listado se detallan siete emprendimientos del programa de administración de los programas de financiamiento con fondos de organismos financieros nacionales e internacionales, como el centro de Salud flotante de Islas del Ibicuy y la circunvalación del acceso a Gualeguaychú. También se mencionan obras de conservación de caminos de Vialidad Provincial y construcciones del Iosper, entre otras.





La inclusión de las obras aún sin recursos en la ley del presupuesto, es un mecanismo que permite abrir el abanico de posibilidades de acción del Gobierno, en caso de que se consigan recursos durante el transcurso del ejercicio.





"Si las obras no están en el presupuesto, son agregadas en planillas complementarias para tenerlas en cuenta para el año que viene, dado que si obras no están incluidas en la ley de presupuesto, más allá de que no tengan financiación, no se pueden licitar", explicó a esta Agencia el diputado provincial justicialista Marcelo Bisogni, presidente de la comisión de Presupuesto. "Con el solo hecho de estar en el listado complementario dentro del presupuesto aprobado, se pueden licitar el año próximo si se consigue financiación. Esto ha dado muy buen resultado", agregó.