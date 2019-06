Hay 134 evacuados en Gualeguaychú por la crecida del río homónimo

El río Gualeguaychú creció casi diez centímetros en la noche y alcanzó los 4.65 metros y hay varios barrios anegados.

El agua complicó la situación de las familias en el Camino de la Costa, en el barrio Munilla, en la zona de la Costanera, en La Tablita y en la zona del club Tiro Federal, sobre el boulevard De León.

El aumento de las precipitaciones saturaron los reservorios del subsuelo y se eleven así las napas, provocando mayores inundaciones.

“En las instalaciones del Regimiento, cedidas por el Ejército, contamos con camas, baños, duchas y lugar para cocinar” detalló Néstor Pintos, coordinador de Defensa Civil, y agregó: “El traslado se decide debido a las actuales condiciones climáticas de bajas temperaturas y de rápida crecida del río debido a que los Galpones del Puerto pueden quedar anegados”.

Guleguaychu El Dia3.jpg Foto: El Día

Recomendaciones de Salud

Desde el área de salud se solicita especial colaboración a toda la población en no ingresar ni permanecer en el agua de inundación a aquellas personas que no se vean afectadas por este fenómeno o que no cumplan función específica en el área afectada.

La especial solicitud tiene fundamento en la necesidad de prevenir enfermedades provocadas por el agua de inundación, especialmente las enfermedades de piel, picaduras de insectos y otras graves como la leptospirosis; evitando así sufrir innecesariamente consecuencias sanitarias en la población.

Donaciones

Este jueves 20 de junio y el viernes 21 de junio de 8 a 12 hs y de 15 a 18 hs se recibirán donaciones en el Hogar de Ancianos para los vecinos y vecinas afectados por la crecida del río Gualeguaychú. La dirección del Hogar de Ancianos es Ituzaingó 682.

Se recibirán las siguientes donaciones:

Calzado

Pañales

Toallas higiénicas

Elementos de higiene personal (shampoo, crema enjuague, jabón, desodorante)

Lavandina

Leche en polvo

Aceite

Fideos

Agua mineral

Bolsas de consorcio

NO se pide ROPA ya que la Municipalidad cuenta con estos productos que pueden necesitar los vecinos. Si se acercan con donaciones de ropa, las mismas no serán recibidas ya que no se cuenta con espacio donde guardarla. Se agradece la colaboración de todos y todas.

Teléfonos de Emergencias

Asistencia de la Municipalidad de Gualeguaychú 103 teléfono habilitado las 24 hs para tal fin.

Cortes de calles

A raíz de la incesante crecida del río Gualeguaychú, la Municipalidad dispuso una serie de operativos coordinados por Defensa Civil, la secretaría de Obras Públicas y la dirección de Tránsito. En las calles cercanas a la Costanera, Munilla y Pueblo Nuevo se dispusieron cortes de tránsito para evitar la circulación de vehículos en calles anegadas por el agua.

Patico Daneri y Franco

Montiel y Rivadavia

Boulevard de León y Luis N Palma

Urquiza y Giusto

San Martín y Guerra

Bolívar y San Lorenzo

Andrade y Caseros

Gervasio Méndez y San Lorenzo

San Lorenzo y Del Valle

Alem y Concordia

Av. Parque y Caseros

Av. Parque y Borques

Av. Parque y Mitre

Av. Parque y 3 de febrero

Av. Parque y Chalup

Roldán y 3 de febrero

Pellegrini y Güemes

Chalup e Ingenieros

3 de febrero y Florencio Sánchez

Pellegrini y Tala

Pellegrini y Goldaracena

Concordia y Chalup

25 de mayo y Alem

Bolivia y Luis N. Palma

San Lorenzo y 3 de caballeria

San Lorenzo y Del Valle

Tiscornia y Buenos Aires.



Fuente: El Día y Radio Máxima