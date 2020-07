Hasta el jueves, como mínimo seguirá el paro de colectivos

Un nuevo capítulo se sumó al paro de colectivos que afecta a varias ciudades del interior de la Argentina. Este martes hubo un nuevo encuentro virtual entre UTA, el sector empresarial y el Ministerio de Transporte de la Nación. Lo más importante, relacionado con el servicio, es que no hubo acuerdo, y el paro de transporte urbano de pasajeros se mantiene al menos, hasta el jueves a la tarde.

El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh informó a UNO que "no hubo mayores novedades. Los empresarios informan que no tienen el dinero que adeudan a los trabajadores, y ahora el Ministerio de Transporte de la Nación perdió fuerza en las decisiones, ya que su poder sobre los subsidios, ahora dependen del Ministerio de Economía de la Nación".

"Es decir que todo sigue igual. El paro se mantiene, la gran deuda hacia los trabajadores no se reduce y lo peor, es que el servicio no se presta afectando directamente a los usuarios", se quejó el gremialista, quién recordó: "Todo esto pasa, porque tanto Nación, provincia y los empresarios no solucionan el tema económico y la deuda cercana a los 100 mil pesos por trabajador se mantiene".

Desubicado

Por otra parte, Groh no ocultó su malestar con declaraciones del gerente de la empresa Mariano Moreno, Marcelo Listchet quién formuló algunas críticas hacia los trabajadores. Según el dirigente de UTA, "El empresario desmerece y se desubica al cuestionar a los trabajadores. Encima que no les pagan, que les deben hace meses, deben soportar posturas inaceptables de Listchet que se da el lujo de atacarnos".

"El dijo sin ponerse colorado, que los trabajadores estamos en la cómoda, no haciendo nada, cobrando sin trabajar. No solo que es inaceptable el comentario, sino que no es real, falta a la verdad. Les deben una plata muy importante, para tener que soportar comentarios totalmente desafortunados y que lo repudiamos y rechazamos de plano", aseveró Groh.