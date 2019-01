Harán un abrazo trava-trans este miércoles frente a Casa de Gobierno

APFDigital

La convocatoria surgió de las mujeres trans que participan en la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná. La necesidad de hacer una acción específica para personas travestis y transexuales apareció luego que Jésica "Nicky" Benavidez, de 36 años, fuera hallada muerta en circunstancias dudosas en su domicilio de calle Pedro Martínez de Paraná. "La necesidad de saber qué pasó con la compañera es el eje motivador", explicó la activista feminista.Apuntó además que si bien la actividad "tiene la connotación de convocatoria y movilización frente a Casa de Gobierno, a la vez tiene la particularidad de que esta vez vamos a hablar solamente las mujeres trans".La intención es que "se genere un espacio específico nuestro", afirmó Cornejo. Señaló que tendrá la modalidad de "conversatorio". "Compartiremos historias, nuestras realidades y cuáles son las cuestiones que necesitamos. Queremos escuchar a las compañeras y exponer nuestras realidades y necesidades", detalló.La feminista explicó que la actividad se desarrollará frente a la Casa Gris "porque los reclamos estarán dirigidos al Gobierno". Entre otros puntos, se volverá a reclamar "una ley de cupo laboral trans , donde haya una inserción laboral y una inclusión real de las compañeras", afirmó Cornejo en diálogo con esta Agencia.Respecto al caso de Jésica Benavidez , si bien las pericias indicaban que no había "indicios de una muerte violenta o traumática", la activista consideró que "no deja de ser una muerte violenta, porque es producto de la violencia que ejerce el sistema sobre las mujeres trans", muchas de las cuales viven en condiciones de vulneración y precarización. "El sistema no nos deja posibilidades para elegir", cuestionó en ese sentido.Por último, lamentó que la noticia no tuviera "mucha repercusión ni trascendencia" en los medios, tal "como ocurre en todos los casos" que involucran a mujeres trans.