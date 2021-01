Halle: "Habrá consecuencias legales para el club Náutico"

"Todos tenemos ganas de disfrutar de la temporada de verano, pero es la salud, el trabajo, las actividades comerciales y muchas cosas más las que están en juego. No son medidas para siempre, pero hoy la prioridad es cuidarnos", sostuvo.

El descargo de autoridades del Náutico

Un accidente náutico ocurrió este sábado en la isla bonita, sobre el río Paraná. Una embarcación casi se hunde, debido a la cantidad de personas que iban sobre la lancha, la misma no soportó el peso.

La embarcación de gran porte, quedó cubierta de agua y los jóvenes que se transportaban en ella, lograron empujarla para evitar una tragedia. Minutos después se habilitó el dispositivo de extracción interno. Sobre este tema, el gerente del Club Nautico, Rubén Cettour, informó que el accidente ocurrió porque "las personas que se encontraban en la embarcación, se trasladaron hacia la popa y por el peso empezó a entrar agua en los respiraderos del motor y quedó apoyada en la arena".

Cettour explicó que el socio encargado de la embarcación cuando ingresó al club hizo el despacho con los tripulantes permitidos, que es un 50% de la capacidad y luego se advirtió que en la salida, había un gran exceso de personas, fue notificado pero el socio hizo caso omiso y continuó con su navegación. El presidente del club sostuvo que este martes se va a analizar lo sucedido y tomarán las medidas pertinentes.

Medidas para controlar la capacidad permitida de personas en embarcaciones

El lunes se llevó a cabo una reunión entre la Municipalidad de Paraná, Prefectura, Policía de Entre Ríos, clubes náuticos y guarderías de lanchas de la capital provincial. La finalidad fue analizar lo sucedido en los últimos días con aglomeración de personas en las islas, trabajar articuladamente para controlar que ello no vuelva a suceder y evitar que se violen las normativas vigentes por protocolos sanitarios en el marco de la pandemia Covid 19.

Santiago Halle, explicó: “Hay dos cuestiones fundamentales: en el momento de la bajada de lanchas y las embarcaciones tiene que haber controles estrictos en la tripulación y en los roles que se informan. Las embarcaciones deben cumplir con las medidas dispuestas según los protocolos vigentes. Hoy en día todas las embarcaciones tienen que viajar con capacidad reducida; por ello se deben acentuar los controles en esa etapa. La segunda, es la relacionada a las fiestas que se realizan en islas o cercanías de Paraná. Resulta necesario ejercer un control más estricto en el río, el cual se encuentra a cargo de Prefectura, a fines de evitar aglomeración de gente, tratar de que estas situaciones no se repitan sabiendo que son islas no habilitadas por el Municipio y lugares que no están habilitados como balnearios, con los peligros que ello conlleva para la ciudadanía”.

En cuanto a lo abordado en la reunión, Halle contó que “se trató la necesidad de acentuar esos controles a la hora de la salida de las embarcaciones, sabiendo que los clubes y guarderías habilitadas son autoridad de aplicación en ese caso. Ellos tienen la responsabilidad de controlar y le pedimos que sean más estrictos porque hay reglas que están para ser cumplidas”.

Luego agregó: “Se va a tratar de brindar todo el apoyo logístico desde la Municipalidad para evitar que sigan ocurriendo estas situaciones, procurando trabajar en conjunto”.