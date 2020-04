Hace 38 años izaron con orgullo la Bandera Argentina en Islas Malvinas

Hoy se cumplen 38 años del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, ocasión en que un grupo de combatientes llegó a la madrugada y pudo arriar la bandera que ocupaba el mástil e izar la celeste y blanca.

Silvio Acosta fue uno de esos soldados y hoy preside el Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná. Vivió con orgullo ese momento y se sigue emocionando al recordarlo. “Hace 38 años a esta hora estaba muy cerca de las tierras de Malvinas, trabajaba en la Armada y mi misión era el desembarco para recuperar las islas”, contó a UNO, y subrayó: “Tengo el orgullo de decir que fui uno de los pocos que el 2 de abril pisaron las Islas Malvinas”.

Debido al aislamiento preventivo obligatorio que rige en el país, anoche no hubo vigilia y hoy no habrá actos para rememorar esta gesta histórica. Sin embargo, en las redes sociales se multiplican los homenajes a quienes defendieron el suelo patrio en 1982.

“Tenemos muchos recuerdos de lo que vivimos. Después vinieron todas las otras cosas, pero es inolvidable ese momento en que con fuerza llegamos hasta las islas para bajar el pabellón inglés y subir el argentino. Es algo que nos marcó muchísimo”, aseguró Acosta.

Asimismo, refirió: “Mantenemos vivo nuestro gran sacrificio y nuestro homenaje a los hombres que quedaron allá en Malvinas. A través de las redes nos hemos puesto en contacto con nuestros asociados, principalmente los de Paraná y de Entre Ríos, pidiendo que tengamos presente este día tan caro a nuestros sentimientos. Nosotros vamos a hacer nuestra ceremonia íntima en familia, en nuestros hogares, y les pedimos a todos embanderar nuestras viviendas y que nos acompañen”.

Por otra parte, compartió su anhelo de que las autoridades argentinas sigan luchando por la soberanía argentina en las islas: “Creemos que lo que está pendiente es que las autoridades hagan un trabajo importante sobre este tema, que los cancilleres y la gente a la que hoy le toca discutir el tema de Malvinas no lo olvide, no lo deje en un cajón, y que todo esto que se hizo hace 38 años sirva y que se le dé al pueblo argentino el derecho de estar en esas islas como parte nuestra”, destacó.

Acosta agradeció “a toda la población, principalmente a la de Paraná y de Entre Ríos”, y sostuvo: “Nos han dado todo. Las autoridades nacionales no deben olvidarnos, tienen que reconocernos y tener en la memoria a todos los veteranos, sin importar la bandera política que conduzca al país. Porque nosotros somos la bandera viviente hoy, como lo van a ser pronto los médicos, enfermeros y las fuerzas armadas que están trabajando hoy contra este enemigo invisible que es el coronavirus”, reflexionó.

Por su parte, Jorge Valentín Benítez, director del centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Municipalidad de Paraná, señaló con nostalgia: “Es la primera vez en 38 años que nos toca conmemorar o recordar esta fecha en nuestras casas. En el año 1983 éramos un grupo de siete u ocho personas que nos juntamos a la medianoche en la Catedral, bajo el monumento a San Martín y entonamos el Himno Nacional y la Marcha de Malvinas. Los que pasaban por ahí no sabían de qué se trataba, pero así nació la vigilia”.

Acto seguido, indicó: “Es la primera vez que no vamos a estar en la calle, pero sí en las redes sociales, con la ayuda de nuestros hijos. Es un año muy especial, porque estamos otra vez en una guerra, contra un enemigo invisible muy poderoso, y en la primera línea de combate hoy están los médicos, los enfermeros, los bomberos. Ellos son los que están ahora en la lucha, y nosotros estamos en nuestras casas recordando, para que no queden en el olvido estos 632 hombres que cayeron en Malvinas”, dijo, aclarando que tras una revisión que se hizo en los últimos meses se advirtió que los soldados caídos en Malvinas no eran 649, como se creyó hasta ahora, y sobre este punto aclaró que eran 34 los oriundos de Entre Ríos, y no 32: “Siete eran de Paraná”, aclaró.

Benítez confió que estos últimos años fallecieron varios de los veteranos que mostraron su valentía en la gesta. “Lo más lamentable en estos 38 años, y en este último año sobre todo, es que se están muriendo los veteranos de guerra. Prácticamente muere uno por día, por alguna enfermedad común, o algunos se han suicidado. A la atención médica la tenemos, y atención psicológica dentro de todo hay lugares a los cuales recurrir”, recordó.

Sobre este punto, comentó: “Hace siete años, en el 2013, inauguramos el primer centro de atención psicológica para el veterano de guerra y sus familias. En ese momento teníamos tres psicólogas, que incluso habían hecho las tesis con nosotros, y hoy se sigue manteniendo eso en la Dirección. Y la sorpresa es que los que más concurren o más llaman son los hijos de los excombatientes y gracias a eso nosotros también podemos llegar a detectar un problema en los veteranos de guerra, porque por ahí los vemos bien, pero a lo mejor está sufriendo alguna situación que no se animan a compartir”.

Benítez destacó que a esta experiencia la replicaron en otras provincias, pero hay algunos, como Chaco, Formosa y Misiones en las que no cuentan con esta contención.

“A nosotros se nos complica esta fecha y los días venideros, porque empezamos a revivir recuerdos, algunos dolorosos, porque para nosotros esto está latente siempre, más cuando hablamos y comentamos cosas”, dijo.

Por último, lamentó que desde hace varios años tienen la promesa de un reconocimiento monetario por haber participado en la guerra de Malvinas, pero hasta ahora no se concretó: “El año pasado se había llegado a una última instancia, y por lo menos había una posibilidad de cobro, pero no se dio. Al regreso de la cuarentena vamos a tener que empezar a gestionarlo nuevamente”, concluyó Benítez.

Banderazos, recitales y mensajes en las redes sociales

Impuestas por el contexto de cuarentena por el Covid-19, el Día del Veterano y de los Caídos en el conflicto en el Atlántico Sur se conmemorá con diversas iniciativas en las redes sociales.

*Una de ellas es la convocatoria a la ciudadanía a entonar el Himno Nacional en el primer minuto de hoy, tal como difundió UNO ayer, y además colgar banderas celestes y blancas en ventanas y balcones de las casas. Embanderemos nuestras casas, no necesitamos salir”, es la consigna de la convocatoria que circula en Facebook, Twitter e Instagram.

* El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, preparó la difusión, a las 0 de hoy, de un video cuya idea fuerza es la ratificación por parte del gobierno argentino de “continuar el reclamo soberano por las islas a través de la vía diplomática y pacífica, como la mejor forma de homenajear a los caídos y excombatientes”.

*El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur propuso un recital virtual de León Gieco, que el cantante dará desde su casa en el inicio del día. Además, junto al Ministerio de Cultura, el Museo Malvinas lanzó la campaña virtual #MalvinasEsSoberanía, abierta a los ciudadanos y de la que también participarán artistas, intelectuales y referentes de la cultura que dejarán su mensaje en 30 segundos.

*En las provincias, los distintos centros de excombatientes llevan adelante distintas propuestas para mantener viva la memoria de los caídos en el archipiélago austral. Entre otras, subir a las redes mensajes y fotografías alusivas a la conmemoración.