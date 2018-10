Habría una solución al conflicto con la nena a la que le impiden jugar al fútbol

"Nosotros tenemos un reglamento, organizamos un torneo que cuenta con las participaciones de los clubes que se quieren sumar a la competencia y hay que respetarlos. Cada liga baja línea y arma sus campeonatos a sus medidas. La niña puede jugar en la Liga Paranaense de Fútbol porque ahí sí está permitido", expresó a UNO el dirigente.





Admitió que en las últimas horas recibió llamadas y consultas numerosas de todo el país. "Me llamaron periodistas de todas partes y a todos les digo lo mismo, nosotros no tenemos que salir a aclarar nada y tampoco involucrarnos en el tema. No discriminamos a la joven, el torneo tiene un reglamento y se debe jugar así", sentenció.





En lo que va de 2018 la Federación organizó distintos torneos provinciales para diferentes categorías y hasta por primera vez se juega el certamen Femenino, en la cual no participan elencos de la Liga Paranaense de Fútbol (por decisión propia del ente regulador de la capital entrerriana).





Queda algo en claro, la reglamentación es discriminatoria por donde se la mire, para lo cual debería ser modificada a la brevedad.





En ese marco, Belgeri dijo a UNO: "No se si nos vamos a reunir con los padres en San Salvador, si ellos van con los dirigentes, por supuesto que vamos a hablar y a aclarar varias cuestiones".





"El tema de fondo es que no se puede hoy cambiar la reglamentación, para lo cual a mi no me molesta que la nena juegue. Por lo que si los padres, los dirigentes de Paraná y a quién le corresponda se comprometen a hacerse responsable de lo que pueda ocurrir, no habría inconvenientes en habilitarla", referenció para indicar: "Dijo un ejemplo, y ojalá no ocurra, pero si la nena juega y se lesiona de gravedad, nosotros somos responsables por haber dejado jugar a alguien que no está autorizado".





"De allí que si se hacen las expresas aclaraciones con las responsabilidades bien marcadas, se podría conversar para que todo termine de la mejor manera. Pero hay que hablar largo y tendido sobre varios temas", consideró sobre el conflicto en que será debatido entre la dirigencia de la Federación, de la LPF, el departamento Infantil y los padres.





Finalmente anunció que el 8 de diciembre se reunirá la mesa directiva de la entidad para analizar los torneos, las fechas y todo lo que sea de interés para el año 2019, y allí se podría ver qué hacer con la reglamentación tan debatida.